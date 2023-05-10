mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:51

Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Изображение материала

«Оборудование увозят»: в Уфе закрывается «Вкусно — и точка»

10 мая 2023, 10:51
Фото: 1MI

ТРК «Семья» в Уфе может остаться без «Вкусно — и точка»

По данным источника, кафе в популярном торговом центре перестанет работать. Собеседник также рассказал, куда увозят оборудование и могут перевести сотрудников

В Уфе может закрыться ресторан «Вкусно — и точка» в ТРК «Семья». По словам источника Mkset, знакомого с ситуацией, точка с фастфудом якобы закроется в ближайшее время из-за нерентабельности. Как добавил наш собеседник, оборудование из данного ресторана, предположительно, могут отвезти в Демский район города, где готовится открытие первого в районе «Вкусно — и точка».

Собеседник так же добавил, что сотрудников «Вкусно — и точка» в «Семье», вероятно, переведут на работу в ресторан в Деме.

Mkset в течение нескольких дней пытался дозвониться в ресторан по данному адресу, однако по указанному телефону так никто и не ответил. Издание направило запрос в компанию с просьбой прояснить ситуацию, однако ответ на него пока не поступил.

Напомним, рестораны «Вкусно — и точка» массово открылись после ребрендинга в Уфе в августе 2022 года. Ранее стало известно, что компания «McDonald’s» продаёт свой бизнес в России. Новым владельцам сети фастфуда стал бизнесмен Александр Говор.

#Валерия Панаева
Подпишитесь
Белый гроб и толпы людей: как под Уфой хоронили погибшую племянницу Анвара Нургалиева
Сегодня, 12:19
В МВД прокомментировали выкрикивание мужчинами националистических лозунгов в Уфе
Сегодня, 09:29
Видим последствия: психоаналитик о том, почему в Башкирии много психически нездоровых
Сегодня, 12:24
Башкирию накрыло мусором после субботников из-за недосмотра местных властей
Сегодня, 11:50
Еще три дня: известно когда в Башкирию вернется тепло
Сегодня, 03:56