«Оборудование увозят»: в Уфе закрывается «Вкусно — и точка»

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
В Уфе может закрыться ресторан «Вкусно — и точка» в ТРК «Семья». По словам источника Mkset, знакомого с ситуацией, точка с фастфудом якобы закроется в ближайшее время из-за нерентабельности. Как добавил наш собеседник, оборудование из данного ресторана, предположительно, могут отвезти в Демский район города, где готовится открытие первого в районе «Вкусно — и точка».
Собеседник так же добавил, что сотрудников «Вкусно — и точка» в «Семье», вероятно, переведут на работу в ресторан в Деме.
Mkset в течение нескольких дней пытался дозвониться в ресторан по данному адресу, однако по указанному телефону так никто и не ответил. Издание направило запрос в компанию с просьбой прояснить ситуацию, однако ответ на него пока не поступил.
Напомним, рестораны «Вкусно — и точка» массово открылись после ребрендинга в Уфе в августе 2022 года. Ранее стало известно, что компания «McDonald’s» продаёт свой бизнес в России. Новым владельцам сети фастфуда стал бизнесмен Александр Говор.