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«Вкусно — и точка» прокомментировала новость о закрытии ресторана в Уфе

11 мая 2023, 16:16
Фото: 1MI

«Вкусно — и точка» отрицает закрытие ресторана в ТРК «Семья» в Уфе

В компании отреагировали на новость источника Mkset, знакомого с ситуацией, о том, что ресторан в указанном торговом центре якобы готовится к закрытию

В компании «Вкусно — и точка» отметили, что ресторан в ТРК «Семья» (тогда еще McDonald's — прим.ред.) открылся семь лет назад и, по данным компании, «является одним из самых популярных у горожан» и обслужил за эти годы более 1,5 млн человек.

— Предприятие работает и принимает гостей в обычном режиме. Ни о каком закрытии или вывозе производственного оборудования речи не идет, — добавили во внешней пресс-службе ООО «СПП» (Франчайзи партнер «Вкусно — и точка»).

Ранее появилась информация, что в Уфе может закрыться ресторан «Вкусно — и точка» в ТРК «Семья». По словам источника Mkset, знакомого с ситуацией, точка с фастфудом якобы закроется в ближайшее время из-за нерентабельности. Как добавил наш собеседник, оборудование из данного ресторана, предположительно, могут отвезти в Демский район города, где готовится открытие первого в районе «Вкусно — и точка». В самом ресторане в Уфе нам сообщили, что информация о закрытии относится к конфиденциальной, однако добавили, что «Вкусно — и точка» в «Семье» продолжает работать.

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#Валерия Панаева
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