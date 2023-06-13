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В Башкирии сплав по реке едва не закончился трагедией для группы туристов с детьми

13 июня 2023, 06:06
Фото: 1MI

В Башкирии группа туристов с 4 детьми заблудилась во время ночного сплава по реке Ай

Группа туристов из 17 человек сплавлялась по реке в условиях ограниченной видимости. В какой-то момент сплава они услышали странные звуки и решили обратиться за помощью спасателей, сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС

Группа туристов сплавлялась на катамаранах по реке Ай в темное время суток. 17 человек, в числе которых четверо детей, оторвавшись от основной группы, плыли по реке в условиях ограниченной видимости до момента пока не услышали шум падающей воды. Туристы приняли решение прекратить сплав и обратиться за помощью в экстренные службы.

По данным ведомства, к моменту, когда к обозначенному туристами месту прибыли спасатели, здесь уже был разбит палаточный лагерь. Спасатели, в свою очередь, разъяснили любителям экстремального отдыха их местоположение, а также раскрыли, что является источником шума, который по началу смутил туристов. Им оказался расположенный здесь естественный фонтан.

Отмечается, что помощь медиков отдыхавшим не понадобилась. Они отказались от эвакуации и остались дожидаться основную группу.

Ранее в Киндерлинской пещере 23-летняя девушка сорвалась с 6-метровой высоты, в результате чего получила травму головы и таза. Как сообщает пресс-служба МЧС РБ, пострадавшая находилась в 2,5 километрах от входа в пещеру. Операция по спасению девушки длилась порядка семи часов.

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#Азамат Нухов#Происшествия#Новости Башкирии#Природа#Дикая природа#Фонтан
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