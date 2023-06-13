В Башкирии сплав по реке едва не закончился трагедией для группы туристов с детьми

По данным ведомства, к моменту, когда к обозначенному туристами месту прибыли спасатели, здесь уже был разбит палаточный лагерь. Спасатели, в свою очередь, разъяснили любителям экстремального отдыха их местоположение, а также раскрыли, что является источником шума, который по началу смутил туристов. Им оказался расположенный здесь естественный фонтан.