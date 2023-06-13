В Башкирии сплав по реке едва не закончился трагедией для группы туристов с детьми

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Группа туристов сплавлялась на катамаранах по реке Ай в темное время суток. 17 человек, в числе которых четверо детей, оторвавшись от основной группы, плыли по реке в условиях ограниченной видимости до момента пока не услышали шум падающей воды. Туристы приняли решение прекратить сплав и обратиться за помощью в экстренные службы.
По данным ведомства, к моменту, когда к обозначенному туристами месту прибыли спасатели, здесь уже был разбит палаточный лагерь. Спасатели, в свою очередь, разъяснили любителям экстремального отдыха их местоположение, а также раскрыли, что является источником шума, который по началу смутил туристов. Им оказался расположенный здесь естественный фонтан.
Отмечается, что помощь медиков отдыхавшим не понадобилась. Они отказались от эвакуации и остались дожидаться основную группу.
Ранее в Киндерлинской пещере 23-летняя девушка сорвалась с 6-метровой высоты, в результате чего получила травму головы и таза. Как сообщает пресс-служба МЧС РБ, пострадавшая находилась в 2,5 километрах от входа в пещеру. Операция по спасению девушки длилась порядка семи часов.