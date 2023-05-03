Миллионы на еду: изучили, сколько стоят визиты властей Башкирии в Иран и Абхазию

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Между тем информация о намерении воспользоваться услугами по транспортному обслуживанию членов официальной делегации все-таки размещена на портале госзакупок. Найти ее не так просто, поскольку она «спрятана» в плане-графике закупок. Этого достаточно, чтобы впоследствии госорган смог заключить контракт, например, с единственным поставщиком.
Пока, как следует из материалов портала госзакупок, закупки не объявлялись, хотя сами визиты фактически уже состоялись. Заказчиком транспортного обслуживания делегаций в Абхазию и Иран намерен выступить республиканский Минтранс.
На Абхазию ведомство запланировало потратить 924 тысячи рублей, а на Иран — 3,5 млн. Детали поездок в плане-графике закупок не уточняются. Отмечается, что визит в Абхазию запланирован согласно распоряжению Радий Хабирова от 11 февраля, а визит в Иран — согласно распоряжениям от 25 января и 9 февраля.
Помимо этого в графике Минтранса запланированы траты на авиаперелеты самолетом — всего 65 млн рублей. Куда именно ведомство будет «летать», в размещенном документе не уточняется. Также в план-график внесена еще одна позиция «транспортное обслуживание» стоимостью 3,9 млн рублей.
Другое республиканское ведомство — Минторг — планирует оплатить питание участников делегации в Иран, а также прием от имени Радия Хабирова. На эти цели из бюджета намерены потратить еще около 4,7 млн.
Визит делегации Башкирии в Иран состоялся с 12 по 14 марта. Визит в Абхазию — с 31 марта по 1 апреля. Обе миссии возглавил Радий Хабиров.
Как сообщал Mkset, в октябре 2022 года делагация Башкирии летала с бизнес-миссией в Турцию — сам Хабиров тогда остался в Уфе, хотя первоначально и планировал участие в этой поездке. Эта поездка обошлась бюджету республики как минимум в 13,4 млн рублей — 8 млн потратили на транспортное обслуживание (микроавтобусы и легковые автомобили) в Турции, еще на 5,4 млн рублей заказали питание для членов делегации. Стоимость самого перелета осталась неизвестна.