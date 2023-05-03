Миллионы на еду: изучили, сколько стоят визиты властей Башкирии в Иран и Абхазию

Как сообщал Mkset, в октябре 2022 года делагация Башкирии летала с бизнес-миссией в Турцию — сам Хабиров тогда остался в Уфе, хотя первоначально и планировал участие в этой поездке. Эта поездка обошлась бюджету республики как минимум в 13,4 млн рублей — 8 млн потратили на транспортное обслуживание (микроавтобусы и легковые автомобили) в Турции, еще на 5,4 млн рублей заказали питание для членов делегации. Стоимость самого перелета осталась неизвестна.