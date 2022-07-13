У Башкирии и Абхазии появились районы-побратимы

Два района Башкирии стали побратимами районов республики Абхазии. Информацию об этом Mkset подтвердили в пресс-службе администрации главы РБ.
Так, Мелеузовский район Башкирии стал побратимом Омычарского района Абхазии. Бурзянский район республики, в свою очередь, стал побратимом Гагрского района.
Напомним, что ранее в Уфу в рамках рабочей поездки прибыл президент Абхазии Аслан Бжания. В рамках прошедшей сегодня расширенной встречи делегаций двух республик стало известно о намерении властей расширять двустороннее сотрудничество между Башкирией и Абхазией.