У Башкирии и Абхазии появились районы-побратимы

Напомним, что ранее в Уфу в рамках рабочей поездки прибыл президент Абхазии Аслан Бжания. В рамках прошедшей сегодня расширенной встречи делегаций двух республик стало известно о намерении властей расширять двустороннее сотрудничество между Башкирией и Абхазией.