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У Башкирии и Абхазии появились районы-побратимы

13 июля 08:08
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Появление у двух районов республики побратимов в Абхазии подтвердили в пресс-службе администрации главы Башкирии

Два района Башкирии стали побратимами районов республики Абхазии. Информацию об этом Mkset подтвердили в пресс-службе администрации главы РБ.

Так, Мелеузовский район Башкирии стал побратимом Омычарского района Абхазии. Бурзянский район республики, в свою очередь, стал побратимом Гагрского района.

Напомним, что ранее в Уфу в рамках рабочей поездки прибыл президент Абхазии Аслан Бжания. В рамках прошедшей сегодня расширенной встречи делегаций двух республик стало известно о намерении властей расширять двустороннее сотрудничество между Башкирией и Абхазией.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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