Пищевые продукты

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Цены на масло в Башкирии продолжают бить рекорды
12 ноября, 06:05
Бананы выросли, огурцы упали: динамика цен на продукты в магазинах Башкирии
21 мая, 10:05
2023
Назван источник инфекции в уфимском колледже, где отравилось 12 человек
17 ноября 2023, 12:51
Штрафы для дачников: что можно выращивать и продавать в 2023 году, а что — вне закона
5 июня 2023, 13:02
2018
В апреле в Башкирии дорожали овощи, велосипеды и краска для волос
В целом продукты в Башкирии в последний месяц дорожали в 3 раза медленнее, чем в среднем по России.
14 мая 2018, 05:31

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