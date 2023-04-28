Почему полиция не комментирует шествие националистов в центре Уфы: мнение адвоката

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
В начале апреля очевидцы засняли группу молодых людей, которые шли по улице Ленина напротив здания МВД и выкрикивали националистические лозунги, более десяти лет официально считающиеся экстремистскими. Также молодые мужчины вскидывали вверх руку, напоминающий известный жест приветствия в фашистской Германии в 40-х годах прошлого века.
Сразу после инцидента МВД заявило о том, что устанавливает обстоятельства. Однако уже спустя неделю в ведомстве стали сообщать, что ситуацию не комментируют. Одновременно с этим появилась информация от информированных источников в силовых структурах, что молодые люди, попавшие на видео, являются несовершеннолетними, а их выходки на центральной улице якобы не более чем глупые шутки.
Адвокат из Уфы Рамиль Гизатуллин побеседовал с Mkset о вероятных причинах, по которым крайне неоднозначная история из центра Уфы, кажется, стихает. По мнению нашего собеседника, наличие или же отсутствие правовых последствий для героев видео здесь полностью зависит от желания правоохранительных органов. Даже если допустить, что молодые люди действительно несовершеннолетние, то и в этом случае им вполне мог или же все еще может грозить профилактический учет, считает адвокат.
Рамиль Гизатуллин привел в пример дело 12-летней Маши Москалевой из Твери. По его мнению, если бы молодых людей хотели бы наказать, то это бы обязательно сделали и не исключено, что показательно.
— С точки зрения правоприменительной практики очень важно знать, был ли умысел или же это была шутка. Не исключено, что делом неудобно заниматься, полагаю, что ребят нашли, опросили, а дальше в теории их могли взять на карандаш или строго предупредить. Но здесь есть зафиксированный факт, а дальнейшее развитие ситуации зависит лишь от желания силовиков, — считает Рамиль Гизатуллин.
Также не исключает наш собеседник и того, что выкрикивавшие лозунги парни могли быть детьми непростых людей, которым в «послужном списке» не нужны отметки от профилактическом учете и упоминания о подобных поступках.
— Учитывая нынешнюю политику государства в борьбе с экстремизмом, в случае если молодых людей даже не поставили на профучет, то это сомнительное бездействие, — полагает Гизатуллин.
Ранее о том, какое наказание может грозить участникам прогулки с выкрикиванием лозунгов, Mkset беседовал с адвокатом Романом Петровым, и он дал еще одно важное уточнение, что у такого дела есть срок давности и скоро он истечет.