Почему полиция не комментирует шествие националистов в центре Уфы: мнение адвоката

Адвокат из Уфы Рамиль Гизатуллин побеседовал с Mkset о вероятных причинах, по которым крайне неоднозначная история из центра Уфы, кажется, стихает. По мнению нашего собеседника, наличие или же отсутствие правовых последствий для героев видео здесь полностью зависит от желания правоохранительных органов. Даже если допустить, что молодые люди действительно несовершеннолетние, то и в этом случае им вполне мог или же все еще может грозить профилактический учет, считает адвокат.