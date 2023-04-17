МВД сделало заявление о толпе мужчин, кричавших экстремистские лозунги в центре Уфы

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Published Сегодня, 05:14
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В субботу, 8 апреля в центре Уфы на улице Ленина между остановками «ГКЗ „Башкортостан“» и «Гостиный двор» заметили и засняли на видео группу мужчин, которые скандировали экстремистский лозунг. Помимо выкрикивания лозунга, более 10 лет являющегося экстремистским, молодые люди вскидывали руку, также, как в нацистской Германии вскидывали руку в приветствии.
В первый же понедельник после происшествия, 10 апреля в пресс-службе МВД Mkset сообщили, что в ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками МВД по Республике Башкортостан выявлен видеоролик, содержащий признаки противоправных действий, который предположительно снят в городе Уфе. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего для принятия процессуального решения.
Сегодня, 17 апреля Mkset вновь обратился за комментариями в пресс-службу МВД по Башкирии, однако в ведомстве на этот раз сообщили, что данную тему не комментируют.