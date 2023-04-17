МВД сделало заявление о толпе мужчин, кричавших экстремистские лозунги в центре Уфы

В субботу, 8 апреля в центре Уфы на улице Ленина между остановками «ГКЗ „Башкортостан“» и «Гостиный двор» заметили и засняли на видео группу мужчин, которые скандировали экстремистский лозунг. Помимо выкрикивания лозунга, более 10 лет являющегося экстремистским, молодые люди вскидывали руку, также, как в нацистской Германии вскидывали руку в приветствии.