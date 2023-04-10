МВД устанавливает обстоятельства «марша националистов» на улице Ленина в центре Уфы

В центре Уфы заметили группу мужчин, которые прогуливаясь по улице Ленина около здания кооперативного техникума, на углу улиц Ленина и Коммунистической, скандировали лозунг «Россия для русских», который уже многие годы официально является экстремистским. С февраля 2011 года в России использование этого лозунга может квалифицироваться как публичный призыв к экстремистской деятельности и подпадать под действие статьи 280 УК РФ. Согласно ей нарушитель в лучшем случае может быть оштрафован, а в худшем — лишиться свободы на срок до трех лет.