МВД устанавливает обстоятельства «марша националистов» на улице Ленина в центре Уфы

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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Updated Сегодня, 04:37
В центре Уфы заметили группу мужчин, которые прогуливаясь по улице Ленина около здания кооперативного техникума, на углу улиц Ленина и Коммунистической, скандировали лозунг «Россия для русских», который уже многие годы официально является экстремистским. С февраля 2011 года в России использование этого лозунга может квалифицироваться как публичный призыв к экстремистской деятельности и подпадать под действие статьи 280 УК РФ. Согласно ей нарушитель в лучшем случае может быть оштрафован, а в худшем — лишиться свободы на срок до трех лет.
Напомним, очевидцы засняли на видео группу мужчин, которые предположительно поздним вечером 8 апреля выкрикивали указанный экстремистский лозунг, находясь непосредственно напротив здания МВД и критически близко к зданиям республиканской прокуратуры и управления ФСБ. Мало того, помимо выкрикивания лозунга, более 10 лет являющегося экстремистским, молодые люди вскидывали руку, точно также, как в нацистской Германии вскидывали руку в приветствии.
— В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками МВД по Республике Башкортостан выявлен видеоролик, содержащий признаки противоправных действий, который предположительно снят в городе Уфе. Сейчас сотрудники полиции сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего для принятия процессуального решения, — прокомментировали Mkset произошедшее в пресс-службе МВД.