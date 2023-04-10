mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:34

Published Сегодня, 04:34

Modified Сегодня, 04:37

Updated Сегодня, 04:37

Изображение материала

МВД устанавливает обстоятельства «марша националистов» на улице Ленина в центре Уфы

10 апреля 2023, 04:34
Фото: 1MI
Группа молодых людей на выходных скандировала экстремистские националистические лозунги в центре Уфы.

В центре Уфы заметили группу мужчин, которые прогуливаясь по улице Ленина около здания кооперативного техникума, на углу улиц Ленина и Коммунистической, скандировали лозунг «Россия для русских», который уже многие годы официально является экстремистским. С февраля 2011 года в России использование этого лозунга может квалифицироваться как публичный призыв к экстремистской деятельности и подпадать под действие статьи 280 УК РФ. Согласно ей нарушитель в лучшем случае может быть оштрафован, а в худшем — лишиться свободы на срок до трех лет.

Напомним, очевидцы засняли на видео группу мужчин, которые предположительно поздним вечером 8 апреля выкрикивали указанный экстремистский лозунг, находясь непосредственно напротив здания МВД и критически близко к зданиям республиканской прокуратуры и управления ФСБ. Мало того, помимо выкрикивания лозунга, более 10 лет являющегося экстремистским, молодые люди вскидывали руку, точно также, как в нацистской Германии вскидывали руку в приветствии.

— В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками МВД по Республике Башкортостан выявлен видеоролик, содержащий признаки противоправных действий, который предположительно снят в городе Уфе. Сейчас сотрудники полиции сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего для принятия процессуального решения, — прокомментировали Mkset произошедшее в пресс-службе МВД.

 

В центре Уфы заметили группу мужчин с националистическими лозунгами
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Новости Башкирии#Общество
Подпишитесь
Снова весна, снова жара: В Башкирии обещают сухую погоду и потепление до +17 градусов
Сегодня, 03:53
Сексолог из Уфы перечислил три главные причины отсутствия оргазма у женщин
Вчера, 05:50
Не дождетесь: кто оставил жителей уфимских новостроек без детсадов и школ
6 апреля 11:58
Башкирии выделят 700 млн рублей на реализацию программы комплексного развития села
Вчера, 07:49
Радий Хабиров назвал «Башкирские дворики» лучшим проектом в сфере ЖКХ республики
Вчера, 06:35