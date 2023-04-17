Стало известно, какое наказание грозит парням, кричавшим экстремистские лозунги в Уфе

Напомним, что «марш» проходил 8 апреля между остановками «ГКЗ „Башкортостан“» и «Гостиный двор». Заметили и сняли группу молодых людей на видео очевидцы. Тогда же МВД сообщило о проверки, в ходе которой будут устанавливаться обстоятельства произошедшего для принятия процессуального решения. Однако сегодня Mkset вновь обратился за комментариями в пресс-службу МВД по Башкирии, однако в ведомстве на этот раз сообщили, что данную тему не комментируют.