Стало известно, какое наказание грозит парням, кричавшим экстремистские лозунги в Уфе

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Адвокат из Уфы Роман Петров рассказал, какое наказание грозит подросткам, которые в начале апреля на улице Ленина скандировали экстремистский лозунг и вскидывали руку, также, как в нацистской Германии вскидывали руку в приветствии.
Так, молодым парням может грозить постановка на учет в комиссии по делам несовершеннолетних и штраф до 3-х тысяч рублей.
— Как минимум, им грозит постановка на учет, так как они являются несовершеннолетними. В дальнейшем это будет означать запись и постоянный контроль. В следующий раз их сразу могут привлечь к более жесткому наказанию. А как максимум — административный штраф до 3-х тысяч рублей, учитывая, что у них там не было не демонстрации символики запрещенной никакой, только экстремистские высказывания. При этом надо понимать, что он должен быть оформлен в течение двух месяцев, если своевременно все это сделано не будет, то просто поставят на учет в комиссию по делам несовершеннолетних, — Романт Петров.
Напомним, что «марш» проходил 8 апреля между остановками «ГКЗ „Башкортостан“» и «Гостиный двор». Заметили и сняли группу молодых людей на видео очевидцы. Тогда же МВД сообщило о проверки, в ходе которой будут устанавливаться обстоятельства произошедшего для принятия процессуального решения. Однако сегодня Mkset вновь обратился за комментариями в пресс-службу МВД по Башкирии, однако в ведомстве на этот раз сообщили, что данную тему не комментируют.