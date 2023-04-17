В Башкирии стали массово исчезать семьи

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Жители Башкирии стали реже вступать в брак. Так, в феврале на территории республики было зарегистрировано 1128 браков, что почти на 30% меньше, чем в феврале прошлого года. Данные об этом следуют из отчета Росстата.
Сообщается, что наряду с этим в Башкирии выросло количество разводов. Так, в феврале было зарегистрировано 1153 случая расторжения брака, что более чем на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным статистики, аналогичная тенденция отмечается и в других регионах РФ. В частности, число браков сократилось во всех субъектах ПФО. К примеру, в Пермском крае количество заключаемых браков сократилось почти на 38%.
Отметим, что жители Башкортостана чаще разводятся и реже женятся по сравнению с жителями Татарастана. Так, в 2022 году в Башкортостане было зарегистрировано 23 277 браков и 15 918 разводов. В Татарстане браков зарегистрировали на две тысячи больше — 25 476, разводов зарегистрировали 13 653.