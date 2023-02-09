Жители Башкортостана в пять раз чаще работают вахтовиками, чем жители Татарстана

Отметим, что тремя годами ранее глава региона Радий Хабиров пообещал вахтовикам из Башкирии вернуть их на родину и создать в республике достойные условия для работы. Mkset пообщался с вахтовиками из республики, чтобы узнать, что подталкивает их на тяжёлую работу в отдалённых регионах. Примечательно, что в ходе одного из недавних оперативных совещаний в ЦУРе Радий Хабиров заявил о необходимости дать трудящимся уважение, а также создать для них достойные условия труда.