Жители Башкортостана в пять раз чаще работают вахтовиками, чем жители Татарстана

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Жители Башкирии в пять раз чаще работают в другом регионе по сравнению с жителями республики Татарстан. К такому выводу пришел Mkset при сравнении данных переписи населения 2020 года.
Сообщается, что по данным переписи, более 103 тысяч граждан Башкирии в поисках работы отправляются в другие российские регионы. В Татарстане же на работу в соседние регионы уезжают в пять раз меньше жителей — порядка 20 тысяч граждан. Примечательно, что на работу в другие страны из Башкортостана отправились 600 человек, из Татарстана — 500.
Отметим, что тремя годами ранее глава региона Радий Хабиров пообещал вахтовикам из Башкирии вернуть их на родину и создать в республике достойные условия для работы. Mkset пообщался с вахтовиками из республики, чтобы узнать, что подталкивает их на тяжёлую работу в отдалённых регионах. Примечательно, что в ходе одного из недавних оперативных совещаний в ЦУРе Радий Хабиров заявил о необходимости дать трудящимся уважение, а также создать для них достойные условия труда.