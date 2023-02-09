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Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

У жителей Татарстана больше шансов получать разные пособия, чем у жителей Башкирии

9 февраля 2023, 10:12
Фото: Сергей Егоров / 1MI
Ранее стало известно о разнице в размере зарплат и пенсионных выплат

Размер прожиточного минимума в Башкирии и Татарстане различается больше чем на 400 рублей. К такому выводу пришел Mkset при сравнении средних показателей, зарегистрированных в соседних республиках ранее.

Так, размер прожиточного минимума в Башкортостане составляет 12 219 рублей, в Татарстане — 12 650 рублей. Таким образом, разница составляет 431 рубль.

Стоит отметить, что показатели прожиточного минимума в регионе играют важную роль при оформлении мер поддержки граждан. Чем выше прожиточный минимум, тем выше шансы получения пособий от государства.

Ранее Mkset рассказывало том, насколько отличается средний размер зарплат и пенсий в двух соседних регионах. Так, разница в среднем размере заработной платы превышает три тысячи рублей.

#Азамат Нухов#Общество
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