У жителей Татарстана больше шансов получать разные пособия, чем у жителей Башкирии

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Размер прожиточного минимума в Башкирии и Татарстане различается больше чем на 400 рублей. К такому выводу пришел Mkset при сравнении средних показателей, зарегистрированных в соседних республиках ранее.
Так, размер прожиточного минимума в Башкортостане составляет 12 219 рублей, в Татарстане — 12 650 рублей. Таким образом, разница составляет 431 рубль.
Стоит отметить, что показатели прожиточного минимума в регионе играют важную роль при оформлении мер поддержки граждан. Чем выше прожиточный минимум, тем выше шансы получения пособий от государства.
Ранее Mkset рассказывало том, насколько отличается средний размер зарплат и пенсий в двух соседних регионах. Так, разница в среднем размере заработной платы превышает три тысячи рублей.