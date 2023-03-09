mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:51

Published Сегодня, 04:51

Modified Сегодня, 04:53

Updated Сегодня, 04:53

Власти Башкирии озвучили новые меры поддержки семьям участников СВО

9 марта 2023, 04:51
Подробности сообщили в правительстве республики

В Башкирии после визита в регион заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко премьер-министр Башкирии рассказал об изменениях в мерах поддержки.

Среди них — автоматизация поступления информации о мобилизации гражданина в профильные службы, которые оказывают принятые ранее меры поддержки семьям мобилизованных. Заявления же на получение положенной помощи родственники мобилизованных смогут подать дистанционно на портале Госуслуги.

Введенная мера автоматизации наверняка должна улучшить ситуацию в межведомственном взаимодействии и избавить членов семей мобилизованных от необходимости получать документ о том, что гражданин мобилизован, для того чтобы предоставить ему те или иные льготы.

Отметим, что на странице главы Башкирии Радия Хабирова в соцсетях появлялись обращения от родственников мобилизованных граждан, что с них якобы требуют подтверждение факта мобилизации, и с его получением нередко возникают если не проблемы, то как минимум вопросы. По мнению властей, автоматизация поступления таких данных в профильные ведомства проблему должна исчерпать.

 

#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Скандальная двухэтажка в Уфе осталась без крыши из-за неубранного снега
Сегодня, 07:05
Как жители Башкирии отдохнут на майские праздники в 2023 году
Сегодня, 10:13
Где инвестиции зарыты: как власти Башкирии решают экономические проблемы
7 марта 09:02
В Уфе суд пересмотрел ДТП с гибелью мамы и ребенка и дал виновнице 3 года тюрьмы
Сегодня, 10:01
График магнитных бурь в марте–апреле 2023 года в Уфе
7 марта 04:31
Первый скрининг: врач УЗИ из Уфы рассказала, как проверяют здоровье будущего ребенка
7 марта 05:05