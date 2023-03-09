Власти Башкирии озвучили новые меры поддержки семьям участников СВО

Отметим, что на странице главы Башкирии Радия Хабирова в соцсетях появлялись обращения от родственников мобилизованных граждан, что с них якобы требуют подтверждение факта мобилизации, и с его получением нередко возникают если не проблемы, то как минимум вопросы. По мнению властей, автоматизация поступления таких данных в профильные ведомства проблему должна исчерпать.