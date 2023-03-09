Власти Башкирии озвучили новые меры поддержки семьям участников СВО

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:53
В Башкирии после визита в регион заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко премьер-министр Башкирии рассказал об изменениях в мерах поддержки.
Среди них — автоматизация поступления информации о мобилизации гражданина в профильные службы, которые оказывают принятые ранее меры поддержки семьям мобилизованных. Заявления же на получение положенной помощи родственники мобилизованных смогут подать дистанционно на портале Госуслуги.
Введенная мера автоматизации наверняка должна улучшить ситуацию в межведомственном взаимодействии и избавить членов семей мобилизованных от необходимости получать документ о том, что гражданин мобилизован, для того чтобы предоставить ему те или иные льготы.
Отметим, что на странице главы Башкирии Радия Хабирова в соцсетях появлялись обращения от родственников мобилизованных граждан, что с них якобы требуют подтверждение факта мобилизации, и с его получением нередко возникают если не проблемы, то как минимум вопросы. По мнению властей, автоматизация поступления таких данных в профильные ведомства проблему должна исчерпать.