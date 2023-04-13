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«До 31 декабря»: глава Башкирии подписал указ, касающийся мобилизованных и их семей

13 апреля 2023, 11:55
Фото: 1MI
Документ был опубликован на сайте правовой информации.

Глава Башкирии подписал указ, ограничивающий срок предоставления единовременной выплаты в размере 20 тысяч рублей мобилизованным и членам их семей. Выплаты граждане должны были получить в качестве новогоднего подарка, однако в социальных сетях жители республики сообщали, что средства до них так и не дошли.

Так, данным документом глава региона вносит изменения в ранее подписанный указ, согласно которым мобилизованные и их близкие родственники смогут получить выплаты только до 31 декабря 2023 года. Документ вступил в силу со дня его подписания — 12 апреля.

#Элина Сайфранова
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