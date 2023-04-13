«До 31 декабря»: глава Башкирии подписал указ, касающийся мобилизованных и их семей

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Глава Башкирии подписал указ, ограничивающий срок предоставления единовременной выплаты в размере 20 тысяч рублей мобилизованным и членам их семей. Выплаты граждане должны были получить в качестве новогоднего подарка, однако в социальных сетях жители республики сообщали, что средства до них так и не дошли.
Так, данным документом глава региона вносит изменения в ранее подписанный указ, согласно которым мобилизованные и их близкие родственники смогут получить выплаты только до 31 декабря 2023 года. Документ вступил в силу со дня его подписания — 12 апреля.