Жители Башкортостана разводятся чаще и женятся реже чем жители соседнего Татарстана

Подобный разрыв отмечается в статистике соседних республик уже не первый год. Так, в 2021 году в Башкортостане официально вступили в брак 21 252 раз, в Татарстане — 22 875. Аналогичная ситуация наблюдается и по части разводов — 15 326 в Башкортостане и 13 653 в Татарстане.