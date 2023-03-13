Жители Башкортостана разводятся чаще и женятся реже чем жители соседнего Татарстана

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Жители Башкортостана чаще разводятся и реже женятся по сравнению с жителями Татарастана. Данные следуют из статистки Росстата за 2021–2022 годы.
Так, в 2022 году в Башкортостане было зарегистрировано 23 277 браков и 15 918 разводов. В Татарстане браков зарегистрировали на две тысячи больше — 25 476, разводов зарегистрировали 13 653.
Подобный разрыв отмечается в статистике соседних республик уже не первый год. Так, в 2021 году в Башкортостане официально вступили в брак 21 252 раз, в Татарстане — 22 875. Аналогичная ситуация наблюдается и по части разводов — 15 326 в Башкортостане и 13 653 в Татарстане.