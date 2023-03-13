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Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Жители Башкортостана разводятся чаще и женятся реже чем жители соседнего Татарстана

13 марта 2023, 13:13
Фото: 1MI
Данные о заключении и расторжении браков в субъектах РФ публикует Росстат

Жители Башкортостана чаще разводятся и реже женятся по сравнению с жителями Татарастана. Данные следуют из статистки Росстата за 2021–2022 годы.

Так, в 2022 году в Башкортостане было зарегистрировано 23 277 браков и 15 918 разводов. В Татарстане браков зарегистрировали на две тысячи больше — 25 476, разводов зарегистрировали 13 653.

Подобный разрыв отмечается в статистике соседних республик уже не первый год. Так, в 2021 году в Башкортостане официально вступили в брак 21 252 раз, в Татарстане — 22 875. Аналогичная ситуация наблюдается и по части разводов — 15 326 в Башкортостане и 13 653 в Татарстане.

#Азамат Нухов#Общество
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