Депутаты прокомментировали поножовщину в Иглинской школе

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Сегодня в село Иглино, где 13-летняя школьница напала на двух своих одноклассниц с ножом, выезжала рабочая группа Госсобрания Башкирии по вопросу профилактики травли в детских коллективах. По информации парламента, были изучены обстоятельства инцидента, сейчас ситуация находится «под пристальным вниманием».
Между тем, с девочкой, которая совершила нападение, работают врачи и психологии, а пострадавшие подростки также «под наблюдением».
— В этой истории больше, чем две стороны. Чтобы конфликт разрешился экологично для всех детей, будет проводиться работа со всем классом и родителями детей, а также с педагогами, — заявил председатель Госсобрания Константин Толкачев.
Так, для работы с детьми и родителями в Иглино направят группу «квалифицированных психологов» из центра помощи «Семья». По словам спикера парламента, в данной ситуации задача рабочей группы заключается в системной реакции на ЧП и выработке превентивных мер на будущее.
Напомним, что инцидент произошел накануне, 5 апреля. В классе 13-летняя девочка напала с ножом на двух одноклассниц, к счастью, после осмотра врача они были отпущены. Однако сама нападавшая была госпитализирована и сейчас находится под наблюдением специалистов. К слову, до этого она находилась на контроле у педагога-психолога в школе, в частности, с ней проводилась профилактическая работа. Теперь работу школьного психолога проверит и министерство образования РБ.