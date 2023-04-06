Депутаты прокомментировали поножовщину в Иглинской школе

Напомним, что инцидент произошел накануне, 5 апреля. В классе 13-летняя девочка напала с ножом на двух одноклассниц, к счастью, после осмотра врача они были отпущены. Однако сама нападавшая была госпитализирована и сейчас находится под наблюдением специалистов. К слову, до этого она находилась на контроле у педагога-психолога в школе, в частности, с ней проводилась профилактическая работа. Теперь работу школьного психолога проверит и министерство образования РБ.