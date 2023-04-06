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Депутаты прокомментировали поножовщину в Иглинской школе

6 апреля 2023, 11:59
Фото: 1MI
Напомним, вчера 13-летняя девочка напала с ножом на двух одноклассниц.

Сегодня в село Иглино, где 13-летняя школьница напала на двух своих одноклассниц с ножом, выезжала рабочая группа Госсобрания Башкирии по вопросу профилактики травли в детских коллективах. По информации парламента, были изучены обстоятельства инцидента, сейчас ситуация находится «под пристальным вниманием».

Между тем, с девочкой, которая совершила нападение, работают врачи и психологии, а пострадавшие подростки также «под наблюдением».

— В этой истории больше, чем две стороны. Чтобы конфликт разрешился экологично для всех детей, будет проводиться работа со всем классом и родителями детей, а также с педагогами, — заявил председатель Госсобрания Константин Толкачев.

Так, для работы с детьми и родителями в Иглино направят группу «квалифицированных психологов» из центра помощи «Семья». По словам спикера парламента, в данной ситуации задача рабочей группы заключается в системной реакции на ЧП и выработке превентивных мер на будущее.

Напомним, что инцидент произошел накануне, 5 апреля. В классе 13-летняя девочка напала с ножом на двух одноклассниц, к счастью, после осмотра врача они были отпущены. Однако сама нападавшая была госпитализирована и сейчас находится под наблюдением специалистов. К слову, до этого она находилась на контроле у педагога-психолога в школе, в частности, с ней проводилась профилактическая работа. Теперь работу школьного психолога проверит и министерство образования РБ. 

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#Элина Сайфранова#Поножовщина в иглинской школе#Общество#Новости Башкирии
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