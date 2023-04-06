Девочка, устроившая поножовщину в школе села Иглино, стояла на учете у психолога

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Стало известно, что напавшая на одноклассниц 13-летняя девочка находилась на контроле у педагога-психолога в школе. В частности, с ней проводилась профилактическая работа в течение года, сообщает UFA.AIF со ссылкой на Минобр РБ.
Теперь работа школьного психолога будет проанализирована, а в самом министерстве создана комиссия по выявлению причин произошедшего в школе.
Напомним, что 5 апреля в школе 13-летняя девочка нанесла несколько ударов ножом своим одноклассницам. Случившееся уже проверяют следователи и прокуратура.
Ранее появилось видео самого нападения.