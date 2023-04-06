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Девочка, устроившая поножовщину в школе села Иглино, стояла на учете у психолога

6 апреля 2023, 05:39
Фото: 1MI
Инцидент произошел 5 апреля, 13-летняя девочка с ножом напала на двух одноклассниц.

Стало известно, что напавшая на одноклассниц 13-летняя девочка находилась на контроле у педагога-психолога в школе. В частности, с ней проводилась профилактическая работа в течение года, сообщает UFA.AIF со ссылкой на Минобр РБ. 

Теперь работа школьного психолога будет проанализирована, а в самом министерстве создана комиссия по выявлению причин произошедшего в школе. 

Напомним, что 5 апреля в школе 13-летняя девочка нанесла несколько ударов ножом своим одноклассницам. Случившееся уже проверяют следователи и прокуратура.

Ранее появилось видео самого нападения. 

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