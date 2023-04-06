Девочку, напавшую на одноклассниц в школе в Иглино, госпитализировали

Напавшая с ножом на одноклассниц в школе в Иглино девочка вместе с мамой находится в больнице под наблюдением специалистов. Об этом корреспонденту Mkset, который находится на месте событий, сообщили в информационно-аналитическом отделе администрации Иглинского района.