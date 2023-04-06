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Девочку, напавшую на одноклассниц в школе в Иглино, госпитализировали

6 апреля 2023, 07:34
Фото: 1MI
Также известно, где находится ее мать

Напавшая с ножом на одноклассниц в школе в Иглино девочка вместе с мамой находится в больнице под наблюдением специалистов. Об этом корреспонденту Mkset, который находится на месте событий, сообщили в информационно-аналитическом отделе администрации Иглинского района.

Ранее выяснилось, что напавшая с ножом на одноклассниц состояла на учете у школьного психолога. По данным минобра Башкирии, с девочкой велась соответствующая работа в течение года. 

Напомним, что 5 апреля в школе 13-летняя девочка нанесла несколько ударов ножом своим одноклассницам. Случившееся уже проверяют следователи и прокуратура. Ранее появилось видео самого нападения. 

#Валерия Панаева
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