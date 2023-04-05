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Девочка, раненая ножом на уроке одноклассницей в Иглино, рассказала как это случилось

5 апреля 2023, 16:35
Фото: 1MI
По словам потерпевшей с девочкой никто не общался, но при этом ее никто не буллил.

Одна из девочек, пострадавших от рук своей одноклассницы вместе с мамой пообщалась с журналистами и рассказала о том, что 13-летнюю нападавшую в классе никто не травил, однако не стала отрицать, что с этой девочкой в классе никто не общается.

— Почему сразу какой-то там буллинг? Ну тогда надо что всех террористов оправдывать? — недоумевает мама пострадавшей девочки раненой в шею.
Видео: телепрограмма "Честно Говоря"

Также мама девочки рассказала о том, что ее ребенок много занимается спортом и дополнительно занимается английским языком и вокалом. По словам девочки в 4-классе у них был даже не конфликт, а инцидент, когда нападавшая девочка кинула в пострадавшую палкой.

Пострадавшая семиклассница также рассказала о том, как произошло нападение.

— Это было настолько тихо, урок начался, она резко достает и ударила меня ножом. Ну я успела сгруппироваться, не сильно почувствовала и сразу убежала, — рассказала пострадавшая семиклассница корреспонденту программы «Честно Говоря».

Напомним, по факту резонансного происшествия в школе проводится доследственная проверка следкома, так же инициировала проверку прокуратура. Поводом стало нападение 7-классницы на двоих своих одноклассниц с ножом. К счастью девочки серьезно не пострадали и им не понадобилась госпитализация.

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