В семи регионах Поволжья запустят программу единой ипотеки по льготной ставке

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
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Updated Сегодня, 14:36
Программа ипотеки со сниженной ставкой будет действовать в Башкирии, Чувашии, Республике Татарстан, а также в Саратовской, Оренбургской и Самарской областях. Параллельно проводится работа по подготовке к запуску программы в Нижегородской области, которая также входит в состав ПФО.
Единая ипотека представляет собой объединенные федпрограммы «Льготная», «IT-ипотека» и «Семейная». В качестве оператора этих программ выступает компания ДОМ.РФ. При этом со стороны регионов предусмотрено дополнительное субсидирование. Из региональных бюджетов на эти цели направят до 450 миллионов рублей.
По словам Овсянкина, одна из основных задач компании связана с повышением уровня жизни граждан. Сюда относится и использование механизмов, которые делают более доступной покупку жилья. Запуск программы предполагает получение гражданами регионов ПФО ипотеки по ставке, сниженной до 3 процентных пунктов. Таким образом покупатели ипотечного жилья смогут существенно экономить на ежемесячных платежах, а общая переплата по кредиту будет значительно меньше. Овсянкин отметил, что в этом году программа распространится и на другие регионы РФ.
В пяти субъектах ПФО будет действовать программа, позволяющая уменьшить предельную ставку по льготной ипотеке для айтишников. В Нижегородской области и Чувашской Республике запустят механизм единой ипотеки для определенных категорий населения, например работников бюджетной сферы и многодетных семей. Всего программой могут воспользоваться свыше 1800 семей.
В ипотеку можно приобрести квартиру в новостройке или вторичном секторе. Также средства можно использовать для индивидуального жилстроительства или покупки частного дома от застройщика. Программа предусматривает и возможность приобретения земельного участка, на котором в дальнейшем будет построен дом.