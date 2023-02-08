В семи регионах Поволжья запустят программу единой ипотеки по льготной ставке

По словам Овсянкина, одна из основных задач компании связана с повышением уровня жизни граждан. Сюда относится и использование механизмов, которые делают более доступной покупку жилья. Запуск программы предполагает получение гражданами регионов ПФО ипотеки по ставке, сниженной до 3 процентных пунктов. Таким образом покупатели ипотечного жилья смогут существенно экономить на ежемесячных платежах, а общая переплата по кредиту будет значительно меньше. Овсянкин отметил, что в этом году программа распространится и на другие регионы РФ.