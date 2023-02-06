В Москве состоялась церемония награждения финалистов "Агроинвестор года — 2022"

Среди участников премии «Агроинвестор года - 2022» не только агрохолдинги с многомиллиардными оборотами, но и совсем небольшие фермерские хозяйства. Однако абсолютно всех номинантов объединяет одно - стремление к развитию, росту и процветанию, причем не только собственного бизнеса, но и всей России, пишет newsnn.ru.