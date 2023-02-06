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Posted Сегодня, 16:38

Published Сегодня, 16:38

Modified Сегодня, 16:39

Updated Сегодня, 16:39

В Москве состоялась церемония награждения финалистов "Агроинвестор года — 2022"

6 февраля 2023, 16:38
Фото: award.agroinvestor.ru
Подведены итоги третьей ежегодной премии «Агроинвестор года». Церемония награждения состоялась в столице, в особняке на Волхонке.

Гостями мероприятия стали представители Министерства сельского хозяйства, а также владельцы и директора ведущих предприятий АПК и крестьянских (фермерских) хозяйств Российской Федерации.

Среди участников премии «Агроинвестор года - 2022» не только агрохолдинги с многомиллиардными оборотами, но и совсем небольшие фермерские хозяйства. Однако абсолютно всех номинантов объединяет одно - стремление к развитию, росту и процветанию, причем не только собственного бизнеса, но и всей России, пишет newsnn.ru.

На соискание премии было представлено очень много оригинальных практик, проектов и достижений. Финалистами стали 19 лучших из них, однако экспертный совет премии и редакция «Агроинвестора» благодарят всех номинантов за вклад в развитие отрасли.

Также путем открытого общественного голосования на официальном сайте премии определили «Человека года в АПК».

Главред журнала «Агроинвестор» Инна Ганенко отметила, что 2022 год выдался сложным для сельхозотрасли. Аграриям приходилось приспосабливаться к новым условиям, корректировать свою работу. Но даже несмотря на все эти препятствия, они продолжали наращивать объемы с/х производства, более того, ставили новые рекорды и открывали новые рынки.

«Наша премия призвана еще раз подчеркнуть важность агропромышленного комплекса, напомнить всем о роли сельского хозяйства в развитии экономики в целом. Спасибо всем, кто подал заявки на участие. Условия премии таковы, что приходится выбирать, хотя, безусловно, все производители продукции АПК достойны самых высоких наград!» - добавила Инна Ганенко.

Премия «Агроинвестор года - 2022» определила 19 победителей в 9 номинациях. С полным списком финалистов можно ознакомиться на сайте премии.

Проект запустили с целью популяризировать современное предпринимательство в АПК, выявить эффективные модели ведения бизнеса, а также привлечь внимание к наиболее ярким проектам, предпринимателям и руководителям сельскохозяйственных организаций.

Медиахолдинг 1MI - информационный партнер премии.

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