В железногорских школах усилены меры безопасности из-за вооруженного неизвестного

Posted 20 января 15:35
Published 20 января 15:35
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Данные опубликовала городская мэрия.
Ведомство заявило о звонке от горожанина, поступившем в ЕДДС. Гражданин сообщил, что по улице идет неизвестный мужчина с предметом, напоминающим ружье, пишет Russian.rt.com.
В мэрии заявили о закрытии территорий образовательных учреждений города.
В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия по розыску подозрительного мужчины. Возле образовательных учреждений выставлена дополнительная охрана.