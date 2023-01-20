mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января 15:35

Published 20 января 15:35

Modified Сегодня, 15:36

Updated Сегодня, 15:36

В железногорских школах усилены меры безопасности из-за вооруженного неизвестного

20 января 15:35
В школах и детских садах Железногорска Красноярского края сообщили об усилении мер безопасности в связи с информацией о неизвестном вооруженном человеке.

Данные опубликовала городская мэрия.

Ведомство заявило о звонке от горожанина, поступившем в ЕДДС. Гражданин сообщил, что по улице идет неизвестный мужчина с предметом, напоминающим ружье, пишет Russian.rt.com.

В мэрии заявили о закрытии территорий образовательных учреждений города.

В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия по розыску подозрительного мужчины. Возле образовательных учреждений выставлена дополнительная охрана.

Подпишитесь
Мечеть «Ар-Рахим»: что будет дальше с самым известным долгостроем Башкирии
Сегодня, 10:13
Жители Башкирии считают, что мэр Агидели должен извиниться за слово «заткнитесь!»
Сегодня, 03:24
Доработкой закона о запрете чайлдфри займется депутат Госдумы от Башкирии Аиткулова
Сегодня, 06:20
Лишившись пальцев, белоречанин Ильфат Жигануров учит вставать с колен особенных людей
1 ноября 2022, 09:11
Сколько будет стоить проезд в Башкирии в 2023 году
Сегодня, 10:48
Советник главы Башкирии из зоны СВО сделал важное заявление
Вчера, 12:25