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Posted Сегодня, 10:38

Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

«Только в России так»: уфимка показала, как дорожные службы скидывают снег в огороды

Сегодня, 10:38
Фото: VK.com
Уфимка возмутилась тем, как проходит уборка снега в селе Нагаево

Уфимка опубликовала в соцсетях видео, на котором, со слов женщины, снегоуборочная машина в ходе уборки проезжей части в селе Нагаево отсыпала снег в сторону жилых домов.

— В Нагаево убирают снег, экскаваторы стоят сыпятся в огород людям. Только в России так может быть, — комментирует женщина происходящее.

 

Видео: Люба Нурзянова/ VK.com

За комментарием о том, насколько легитимны подобные действия со стороны сотрудников дорожных служб, Mkset обратился в пресс-службу Октябрьского района Уфы.

Как сообщили корреспонденту Mkset, в данном случае перекидка снега происходит с проезжей части на газон, который является муниципальной территорией и не относится к придомовой. Отмечается также, что на видео не зафиксирован факт перемещения снега на придомовую территорию.

#Азамат Нухов#Видео
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