«Только в России так»: уфимка показала, как дорожные службы скидывают снег в огороды

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Уфимка опубликовала в соцсетях видео, на котором, со слов женщины, снегоуборочная машина в ходе уборки проезжей части в селе Нагаево отсыпала снег в сторону жилых домов.
— В Нагаево убирают снег, экскаваторы стоят сыпятся в огород людям. Только в России так может быть, — комментирует женщина происходящее.
За комментарием о том, насколько легитимны подобные действия со стороны сотрудников дорожных служб, Mkset обратился в пресс-службу Октябрьского района Уфы.
Как сообщили корреспонденту Mkset, в данном случае перекидка снега происходит с проезжей части на газон, который является муниципальной территорией и не относится к придомовой. Отмечается также, что на видео не зафиксирован факт перемещения снега на придомовую территорию.