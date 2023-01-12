Вирусолог рассказал, когда в Москве отступит грипп

COVID-19 никуда не делся, отмечает Волчков, также как и аденовирусы, и риновирусные инфекции. Коронавирус, скорее всего, останется еще надолго. А хорошая новость в том, что грипп, от которого и страдают сейчас большинство россиян, носит сезонный характер и скоро отступит. Заболеваемость пойдет на спад уже к концу января.