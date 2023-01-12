Вирусолог рассказал, когда в Москве отступит грипп

Какой вирус грозит осложнениями и когда ожидать спада вирусных заболеваний в столице в беседе с NEWS.ru рассказал эксперт, вирусолог Павел Волчков.
По его словам на текущий день эпидемиологическая обстановка в столице складывается достаточно сложная. Вспышки вирусов гриппа А и B спровоцировали волну заболеваний в городе. При этом вирусная группа B вызывает более тяжелое течение болезни у пациентов.
COVID-19 никуда не делся, отмечает Волчков, также как и аденовирусы, и риновирусные инфекции. Коронавирус, скорее всего, останется еще надолго. А хорошая новость в том, что грипп, от которого и страдают сейчас большинство россиян, носит сезонный характер и скоро отступит. Заболеваемость пойдет на спад уже к концу января.