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Вирусолог рассказал, когда в Москве отступит грипп

Сегодня, 15:54
ОРВИ буквально "косит" москвичей в этом сезоне. Главная причина стремительного распространения острой респираторная вирусной инфекции в столице - вспышка вирусов гриппа.

Какой вирус грозит осложнениями и когда ожидать спада вирусных заболеваний в столице в беседе с NEWS.ru рассказал эксперт, вирусолог Павел Волчков.

По его словам на текущий день эпидемиологическая обстановка в столице складывается достаточно сложная. Вспышки вирусов гриппа А и B спровоцировали волну заболеваний в городе. При этом вирусная группа B вызывает более тяжелое  течение болезни у пациентов.

COVID-19 никуда не делся, отмечает Волчков, также как и аденовирусы, и риновирусные инфекции. Коронавирус, скорее всего, останется еще надолго. А хорошая новость в том, что грипп, от которого и страдают сейчас большинство россиян, носит сезонный характер и скоро отступит. Заболеваемость пойдет на спад уже к концу января. 

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