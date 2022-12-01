Полный список пособий в Башкирии для семей участников СВО

Власти Башкирии с первых дней мобилизации заявили о том, что будут помогать призванным на военную службу. Так, Радий Хабиров назначил своих советников по вопросам взаимодействия с мобилизованными. Они работали на общественных началах в местах боевого слаживания. Советники должны были уточнять потребности военнослужащих и составлять списки необходимых вещей. В дальнейшем власти взяли на себя обязательства регулярно доставлять посылки в места боевого слаживания.
Глава региона также поручил главам муниципалитетов посещать мобилизованных и доставлять им гуманитарную помощь. В перечне необходимого военнослужащим — обмундирование, продукты, теплая одежда и обувь, средства связи, квадрокоптеры спальники, генераторы, портативные плитки и газовые баллончики к ним. В настоящее время помощь мобилизованным собирает вся республика: компании, предприниматели и обычные жители.
В районах Башкирии закупают бензопилы, походную посуду, термобелье, балаклавы, носки, инструменты, тактические разгрузки, лекарства. Предприниматели и жители республики шьют для участников СВО необходимую одежду, носилки и дождевики. В Янаульском районе бизнесмен предоставил для военнослужащих два автомобиля УАЗ и два автобаню. Еще один автомобиль приобрел предприниматель из Межгорья.
В ноябре Радий Хабиров для координации помощи и безопасных отправок гуманитарных грузов поручил создать логистический центр на базе республиканской «Башсельхозтехники». Теперь все пожертвования поступают на склад и распределяются «прозрачно». С октября республика отправила 11 колонн с грузом для мобилизованных граждан.
Логистический центр работает с 8:00 до 17:00 с понедельника по субботу, с перерывом с 12:00 до 13:00. Его адрес: Уфимский р-н, село Зубово, ул. Аграрная, д. 8, стр. 1, склад ГУСП «БашСельХозТехника».
Также для сбора финансовой помощи открыт спецсчет благотворительного фонда «Салават». Отдельный счет позволяет сделать перечисления полностью прозрачными и контролировать расходование поступивших средств.
Власти Башкирии гарантируют поддержку семьям участников СВО. Во всех муниципалитетах созданы подразделения волонтерского штаба имени Шаймуратова. Члены семей участников СВО могут обратиться за социальной поддержкой, а также получить психологическую помощь. Волонтеры могут помочь с работой по дому и по хозяйству, заготовить дрова, привезти лекарства или продукты, почистить двор от снега.
Звонки от семей мобилизованных принимает волонтерский штаб имени Шаймуратова. Чаще всего это именно бытовая помощь. Так, в Стерлитамаке супруга мобилизованного попросила привезти продукты. Другая семья обратилась за помощью во время переезда: волонтеры нашли грузовой автомобиль, помогли с погрузкой и разгрузкой. В Мечетлинском районе семьям помогают с древесиной для отопления, с покупкой сена в рулонах.
Волонтерский центр работает ежедневно с 9:00 до 18:00. Обратиться за помощью можно по телефону: 8 (800) 201-89-03.
В списке дополнительных мер поддержки семьям участников СВО более 30 пунктов. Большинство из них уже действуют.
В первую очередь поддержка предусмотрена для детей участников СВО. Им положены бесплатные места в детском саду, школьных продленках и кружках, бесплатное горячее питание в школах и колледжах, сертификаты на бесплатное получение среднеспециального образования и многое другое.
На 21 ноября от платы освобождены уже 2450 дошкольников, 2069 учеников с пятого по 11 класс. Бесплатным горячим питанием обеспечены и студенты.
Для детей участников СВО школьного возраста предусмотрели круглогодичный санаторно-курортный отдых. Школьники могут бесплатно посещать кружки в учреждениях дополнительного образования, а студенты — бесплатно жить в общежитиях.
Взрослым членам семей участников СВО помогают в трудоустройстве. Пожилые родственники и инвалиды могут воспользоваться бесплатным социальным обслуживанием на дому.
Также семьи могут приобрести дрова по льготной цене, они освобождены от уплаты транспортного налога независимо от мощности двигателя транспортного средства на весь 2022 год и от платы за вывоз мусора. С 1 января семьям будут выдавать сертификаты на подключение к газоснабжению номиналом не менее 100 тыс. рублей. Кроме этого, они смогут приобрести жилье по цене ниже рыночной по программе жилстройсбережений.
Отдельное внимание в республике уделяется добровольцам батальонов имени Шаймуратова, Доставалова и Салавата Юлаева. Первые два находятся на передовой практически с самого начала СВО.
Помимо того, что на добровольцев распространяются все те меры поддержки, которые приняты в отношении мобилизованных, им регулярно направляют гуманитарные конвои. Так, несколько дней назад на территорию СВО отправили третий по счету караван с необходимым грузом.
Помощь для добровольцев собирали по сформированному ими списку. В зону боевых действий отправили зимнее обмундирование, квадрокоптеры, коллиматорные прицелы, приборы ночного видения и продукты. Добровольцам привезли также бортевой мёд, пастилу, корот, гармонь и курай и многое другое.
Связь с добровольцами поддерживают через советника главы Башкирии Алика Камалетдинова, председателя региональной общественной организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ», ветерана боевых действий.
О создании батальона имени Салавата Юлаева заявили в конце сентября. Месяц спустя глава Башкирии заявил, что республика поможет добровольцам с техникой, обмундированием и всем необходимым при формировании батальона и в последующем.
Вошедший в в состав Росгвардии батальон сейчас находится на боевом слаживании. Лучшие инструкторы в ПФО обучают бойцов, параллельно идет дополнительный набор военнослужащих.
Для консультаций участников СВО и их семей по мерам поддержки открыта телефонная линия ситуационного центра.
Телефоны: 122 (добавочный номер 1), +7(347) 218-19-19. Звонки принимают ежедневно с 8:00 до 20:00.
Кроме этого создан чат-бот по мерам поддержки в телеграм-канале.