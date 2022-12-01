Полный список пособий в Башкирии для семей участников СВО

Также семьи могут приобрести дрова по льготной цене, они освобождены от уплаты транспортного налога независимо от мощности двигателя транспортного средства на весь 2022 год и от платы за вывоз мусора. С 1 января семьям будут выдавать сертификаты на подключение к газоснабжению номиналом не менее 100 тыс. рублей. Кроме этого, они смогут приобрести жилье по цене ниже рыночной по программе жилстройсбережений.