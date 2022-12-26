В Башкирии продукты для новогоднего стола подорожали на 10,8%

Отмечается, что из набора продуктов подешевели картошка, морковь и свекла, связывается это с хорошим урожаем. Кроме того, в цене упали яйца, а замедлился рост цен на муку, мясо, молочные продукты и сахар. Следовательно, рост стоимости пельменей, хлеба, сыра и конфет также замедлился. Тем не менее годовые темпы прироста цен на ингредиенты для пельменей и остальных продуктов для новогоднего стола — опережают инфляцию.