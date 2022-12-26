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В Башкирии продукты для новогоднего стола подорожали на 10,8%

Сегодня, 15:58
Фото: 1MI
В расчете учитывались такие традиционные блюда как пельмени, салаты оливье и сельдь под шубой, а также красную икру, хлеб, сыр, апельсины, шоколадные конфеты и фруктовый сок.

В Башкирии набор продуктов для среднестатистического новогоднего стола подорожали на 10,8%. Об этом сообщают эксперты Нацбанка Башкирии.

Отмечается, что из набора продуктов подешевели картошка, морковь и свекла, связывается это с хорошим урожаем. Кроме того, в цене упали яйца, а замедлился рост цен на муку, мясо, молочные продукты и сахар. Следовательно, рост стоимости пельменей, хлеба, сыра и конфет также замедлился. Тем не менее годовые темпы прироста цен на ингредиенты для пельменей и остальных продуктов для новогоднего стола — опережают инфляцию.

— Сложности с импортом фруктов и рост издержек производителей на упаковку привели к удорожанию также апельсинов и пакетированных соков, — сообщает республиканский филиал Нацбанка. 

Ранее мы сообщали, что «индекс оливье» и «индекс селедки под шубой» в регионе, по данным Росстата, вырос на 7%. 

«Индекс оливье» и «индекс селедки под шубой» в Башкирии в 2022 году выросли на 7%
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#Элина Сайфранова
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