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«Индекс оливье» и «индекс селедки под шубой» в Башкирии в 2022 году выросли на 7%

Сегодня, 06:26
Фото: podacha-blud.com
Несмотря на неминуемый рост, Башкирия вошла в десятку регионов России с доступнейшими продуктами.

В преддверии Нового года только и разговоров о салатах. Но не только хозяйки разбирают на атомы содержимое будущих салатов, но и аналитики Росстата. Для россиян и в частности для жителей Башкирии уже подсчитан «индекс оливье» и «индекс селедки под шубой». Популярные российские салаты к Новому году в цене в нынешнем году выросли одинаково, на 7%, видимо такова их судьба, одинаково популярные блюда и в цене растут одинаково.

Начнем с салата оливье. Он вырос на 7,08%, условный «тазик» из четырех порций обойдется жителям Башкирии в среднем в 409,14 рублей. «Индекс сельди под шубой» идет ноздря в ноздрю с оливье, повысился он на 7,1%. Стоимость продуктов для четырех порций слоеного салата составляет в среднем 202,13 рубля.

С ценами на оба салата Башкирия входит в 10 регионов страны, где продукты на данный салат доступнее, чем в остальных регионах.

«Индекс Оливье»: как изменилась стоимость популярного салата в 2021 году в Башкирии
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#Ирина Деревянчук#Общество
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