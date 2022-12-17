«Индекс оливье» и «индекс селедки под шубой» в Башкирии в 2022 году выросли на 7%

В преддверии Нового года только и разговоров о салатах. Но не только хозяйки разбирают на атомы содержимое будущих салатов, но и аналитики Росстата. Для россиян и в частности для жителей Башкирии уже подсчитан «индекс оливье» и «индекс селедки под шубой». Популярные российские салаты к Новому году в цене в нынешнем году выросли одинаково, на 7%, видимо такова их судьба, одинаково популярные блюда и в цене растут одинаково.