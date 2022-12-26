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Особый режим вводится в Башкирии на новогодние каникулы

Сегодня, 08:00
Фото: 1MI

В Башкирии введут особый противопожарный режим на новогодние каникулы

Решение примут по предложению начальника Госкомитета по ЧС.

Глава республиканского Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров предложил ввести особый противопожарный режим с 31 декабря 2022 по 10 января 2023 года.

«Это позволит нам сократить количество пожаров», — заявил он.

Радий Хабиров с ним согласился, отметив, что не сомневается в компетенции специалистов чрезвычайного ведомства.

«Давайте сделаем. Уважаемые главы, я до сих пор помню, года три назад, когда подошел ко мне Ильдар Тагирович [Нафиков], абзелиловский глава. Он ночью сам пошел в неблагополучную семью и детей забрал. Потому что могла беда случиться. Не надо самим ходить, но у вас есть службы. Если видите неблагополучные семьи — подумайте, что делать, чтобы дети не погибли», — поручил он.

Глава региона предупредил, что будет «особо спрашивать за эти ситуации» и видеть в них недоработку муниципальных руководителей.

#Наталья Балыкова#Общество#2
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