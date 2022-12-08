В РФ разработан экзоскелет для коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата

После отработки диагностики инженеры смогут настроить экзоскелет для коррекции походки. Для этого будут использоваться специальные сервомоторы. Если пациент ходит неправильно, двигатели будут корректировать его движения. В конечном счете задача пользователя будет сводиться к тому, чтобы моторы при ходьбе ему не мешали. Это будет происходить интуитивно, поэтому специальное обучение пациента не потребуется.