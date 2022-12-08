В РФ разработан экзоскелет для коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата

Экзоскелет сможет проанализировать то, как ходят здоровые люди и смоделирует портрет идеальной походки. С этим образом будет сравниваться походка больного, на которого наденут устройство. Если экзоскелет обнаружит заметные отклонения от идеала, то специальные сервомоторы будут её корректировать, пишет газета “Известия”.
По мнению специалистов, данное устройство способно существенно облегчить труд врачей -реабилитологов. Изобретение может появиться на рынке уже в 2024 году. Разработчики заявили, что их экзоскелет будет минимум втрое дешевле чем аналоги, доступные сейчас.
Сообщается, что проект по созданию экзоскелета включает в себя несколько этапов. На первом устройство будут использовать только для получения портрета идеальной ходьбы. Инженеры запишут показания датчиков (электрическую активность мышц, температуру, угол наклона и другие), чтобы смоделировать походку здорового человека.
Эксперты отмечают, что таким образом экзоскелет научат контролировать по данным показателям передвижение пациентов. Оборудование поможет понять, что не так с походкой – выставляет ли человек слишком далеко одну из ног вперёд или наоборот отставляет назад.
При этом, учёные подчеркнули, что походка людей совпадает только на 70%, а остальные 30% определяются индивидуальным стилем. Разработчики стараются точно определить соотношение между общей основой и персональными особенностями, чтобы экзоскелет мог подстраиваться под каждого пользователя, пояснили специалисты..
Многие люди, даже не имеющие проблем с опорно-двигательной системой, ходят неправильно. Долгое время это компенсируется организмом, но рано или поздно из-за такой походки начинаются проблемы – головные боли, нарушения в работа сердца и не только.
На следующем этапе экзоскелет будут использовать для фиксации особенностей ходьбы у детей с ДЦП. Эти данные станут основой для создания коррекционной программы. За 15 минут врач получит конкретные цифры, по которым сможет судить, есть ли прогресс в лечении или его стоит изменить.
После отработки диагностики инженеры смогут настроить экзоскелет для коррекции походки. Для этого будут использоваться специальные сервомоторы. Если пациент ходит неправильно, двигатели будут корректировать его движения. В конечном счете задача пользователя будет сводиться к тому, чтобы моторы при ходьбе ему не мешали. Это будет происходить интуитивно, поэтому специальное обучение пациента не потребуется.
При работе с детьми есть одна существенная сложность. Они растут, поэтому экзоскелет должен увеличиваться в размерах вместе с ними. Сохраняя одну программно-аппаратную часть и электронику, конструкция позволяет менять отдельные детали скелета и тем самым регулировать его высоту. По словам разработчиков, за сутки с помощью 3D-принтера они могут распечатать скелет для любого ребенка ростом до 1,5 м.
Диагностика с помощью устройства будет занимать не более 15 минут. Она будет проводиться с использованием специальной беговой дорожки, имитирующей любые препятствия. А во время лечения ребенок может оставаться в устройстве сколь угодно долго. Для лучшего контакта с детьми инженеры намерены оформить его в стиле костюма “Железного человека” или других знакомых ребенку героев.