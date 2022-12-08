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Шарапова выразила соболезнования в связи со смертью тренера Боллетьери

Сегодня, 15:51
Фото: pxhere.com
Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова рассказала о моментах работы с тренером Ником Боллетьери, скончавшегося в воскресенье на 92-м году жизни.

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на соцсети теннисистки.

 

«Вы включали свет в спортзале в пять утра с самой яркой и белоснежной улыбкой. Вы открыли дверь в свой дом, на корт, где дали нам свободу изливать наши сердца и трудиться. Счет на табло никогда не влиял на ваше отношение к нам. Какая же это редкость», - написала Шарапова.

 

Среди воспитанников Боллетьери 12 первых ракеток мира, в том числе Андре Агасси, Джим Курье, Моника Селеш, сестры Серена и Винус Уильямс, швейцарка Мартина Хингинс.

 

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