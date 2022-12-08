Шарапова выразила соболезнования в связи со смертью тренера Боллетьери

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на соцсети теннисистки.
«Вы включали свет в спортзале в пять утра с самой яркой и белоснежной улыбкой. Вы открыли дверь в свой дом, на корт, где дали нам свободу изливать наши сердца и трудиться. Счет на табло никогда не влиял на ваше отношение к нам. Какая же это редкость», - написала Шарапова.
Среди воспитанников Боллетьери 12 первых ракеток мира, в том числе Андре Агасси, Джим Курье, Моника Селеш, сестры Серена и Винус Уильямс, швейцарка Мартина Хингинс.