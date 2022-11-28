Сложно, долго и нельзя: развеиваем мифы о переводе зарплаты на карту другого банка

К сожалению, этот миф частично не миф — мошенники действительно могут хитростью получить доступ к вашим денежным средствам, однако соблюдение простых правил безопасности поможет этого избежать. Будьте бдительны — никогда не сообщайте третьим лицам личные данные и подтверждающие пароли. Сотрудники банка никогда не обращаются к клиентам через социальные сети и другие средства связи с целью получения конфиденциальной информации, в том числе информацию по картам и совершенным транзакциям. При любом подозрении на мошенничество советуем прекратить общение и обратиться в ваш банк, либо позвонить по телефону горячей линии, указанной на обратной стороне банковской карты.