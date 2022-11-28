mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Сложно, долго и нельзя: развеиваем мифы о переводе зарплаты на карту другого банка

Сегодня, 11:06
Фото: 1MI
Развеиваем основные мифы о зарплатных картах на примере Сбера.

Большинство жителей Башкирии получают зарплату на банковскую карту — это удобно как работодателю, так и работнику. Разные банки предлагают разные бонусы при получении зарплаты, отличаются уровнем сервиса и качеством продуктов. У некоторых работников со временем возникает желание сменить банк, но как это сделать? Коллега говорит, что это сложно, бухгалтер утверждает, что в вашей компании это не практикуется. Но так ли это? Развеиваем основные мифы о зарплатных картах на примере Сбера.

Миф № 1: Я должен получать заплату на карту того банка, о котором мне говорит работодатель

Это не так. Зарплату получать можно на карту любого банка, работодатель не имеет права навязывать вам финансовую организацию. Запрещающий «зарплатное рабство» закон был издан в 2014 году. Выбрать удобный для вас банк можно в любой момент — как устраиваясь на работу, так и в процессе трудовой деятельности.

Миф № 2: Сменить карту — сложно и долго, для этого нужно идти в банк

Смена карты с вашей стороны займет не более 10 минут и одного листа А4. Если у вас уже есть открытая карта нужного банка, необходимо просто написать заявление о смене реквизитов для получения зарплаты по новым данным и отнести его в бухгалтерию. Клиенты Сбербанка такое заявление могут сформировать в приложении Сбербанк Онлайн, для этого в настройках карты, на которую вы хотите получать денежные средства, нужно выбрать пункт «Сделать карту зарплатной».

Миф № 3: Устраиваясь на новую работу, мне в любом случае нужно будет открывать новую карту

Вы можете пользоваться той картой, к которой привыкли. Для получения зарплаты на нужную вам карту достаточно отнести заявление с ее реквизитами в бухгалтерию.

Миф № 4: Совершенно нет разницы, на какую карту получать зарплату

На самом деле, каждый банк предлагает уникальные условия для держателей зарплатных карт, например, в Сбере преимущества следующие:

  • бесплатное обслуживание зарплатных карт;
  • услуга «Деньги до зарплаты» — банк одолжит вам на месяц небольшую сумму по низкой ставке;
  • кредиты становятся доступнее — ставки ниже по кредитам и ипотеке, а решение от банка приходит быстрее — за пару минут;
  • СберПрайм за 1 рубль. А это — доступ к фильмам и музыке, бесплатная доставка продуктов и другие преимущества в сервисах Сбера;
  • скидка 20% на защиту финансов и другие преимущества.

— Помимо перечисленных преимуществ могу добавить еще два, которые выделяют сами наши клиенты: первое — большое количества банкоматов и офисов не только по всей Башкирии, но и по всей России; второе —  удобное приложение Сбербанк Онлайн. Иметь возможность провести практически любую операцию 24/7 с телефона без посещения офиса банка выручает многих людей — большинство из нас живут в таком ритме, что свободного времени практически нет, сэкономленные на посещении банка часы гораздо приятнее провести с родными и близкими, — отметил управляющий башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.

Миф № 5: Мошенники могут получить доступ к зарплатной карте и снять все деньги

К сожалению, этот миф частично не миф — мошенники действительно могут хитростью получить доступ к вашим денежным средствам, однако соблюдение простых правил безопасности поможет этого избежать. Будьте бдительны — никогда не сообщайте третьим лицам личные данные и подтверждающие пароли. Сотрудники банка никогда не обращаются к клиентам через социальные сети и другие средства связи с целью получения конфиденциальной информации, в том числе информацию по картам и совершенным транзакциям. При любом подозрении на мошенничество советуем прекратить общение и обратиться в ваш банк, либо позвонить по телефону горячей линии, указанной на обратной стороне банковской карты.

#Андрей Королев#Общество
Подпишитесь
«Клиника, лицей и центр пчеловодства»: кто застраивает лес на улице Менделеева в Уфе
Сегодня, 13:53
Себе дороже: сколько жители Башкирии будут платить за проезд через Восточный выезд
Сегодня, 12:23
Рост ЖКХ и код вместо полиса ОМС: что ждет жителей Башкирии с 1 декабря 2022 года
Сегодня, 04:45
Уже в январе: Госдума готовит два важных решения по частичной мобилизации
Сегодня, 09:56
Министр правительства Башкирии отвечавший за транспортную реформу ушел в отставку
Сегодня, 10:53
Как отзывы влияют на продажи и почему важно отвечать на негативные комментарии
24 ноября 12:38