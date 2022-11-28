Сложно, долго и нельзя: развеиваем мифы о переводе зарплаты на карту другого банка

Большинство жителей Башкирии получают зарплату на банковскую карту — это удобно как работодателю, так и работнику. Разные банки предлагают разные бонусы при получении зарплаты, отличаются уровнем сервиса и качеством продуктов. У некоторых работников со временем возникает желание сменить банк, но как это сделать? Коллега говорит, что это сложно, бухгалтер утверждает, что в вашей компании это не практикуется. Но так ли это? Развеиваем основные мифы о зарплатных картах на примере Сбера.
Миф № 1: Я должен получать заплату на карту того банка, о котором мне говорит работодатель
Это не так. Зарплату получать можно на карту любого банка, работодатель не имеет права навязывать вам финансовую организацию. Запрещающий «зарплатное рабство» закон был издан в 2014 году. Выбрать удобный для вас банк можно в любой момент — как устраиваясь на работу, так и в процессе трудовой деятельности.
Миф № 2: Сменить карту — сложно и долго, для этого нужно идти в банк
Смена карты с вашей стороны займет не более 10 минут и одного листа А4. Если у вас уже есть открытая карта нужного банка, необходимо просто написать заявление о смене реквизитов для получения зарплаты по новым данным и отнести его в бухгалтерию. Клиенты Сбербанка такое заявление могут сформировать в приложении Сбербанк Онлайн, для этого в настройках карты, на которую вы хотите получать денежные средства, нужно выбрать пункт «Сделать карту зарплатной».
Миф № 3: Устраиваясь на новую работу, мне в любом случае нужно будет открывать новую карту
Вы можете пользоваться той картой, к которой привыкли. Для получения зарплаты на нужную вам карту достаточно отнести заявление с ее реквизитами в бухгалтерию.
Миф № 4: Совершенно нет разницы, на какую карту получать зарплату
На самом деле, каждый банк предлагает уникальные условия для держателей зарплатных карт, например, в Сбере преимущества следующие:
— Помимо перечисленных преимуществ могу добавить еще два, которые выделяют сами наши клиенты: первое — большое количества банкоматов и офисов не только по всей Башкирии, но и по всей России; второе — удобное приложение Сбербанк Онлайн. Иметь возможность провести практически любую операцию 24/7 с телефона без посещения офиса банка выручает многих людей — большинство из нас живут в таком ритме, что свободного времени практически нет, сэкономленные на посещении банка часы гораздо приятнее провести с родными и близкими, — отметил управляющий башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.
Миф № 5: Мошенники могут получить доступ к зарплатной карте и снять все деньги
К сожалению, этот миф частично не миф — мошенники действительно могут хитростью получить доступ к вашим денежным средствам, однако соблюдение простых правил безопасности поможет этого избежать. Будьте бдительны — никогда не сообщайте третьим лицам личные данные и подтверждающие пароли. Сотрудники банка никогда не обращаются к клиентам через социальные сети и другие средства связи с целью получения конфиденциальной информации, в том числе информацию по картам и совершенным транзакциям. При любом подозрении на мошенничество советуем прекратить общение и обратиться в ваш банк, либо позвонить по телефону горячей линии, указанной на обратной стороне банковской карты.