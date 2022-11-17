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Глава Минэкономразвития Башкирии сделал «аккуратный» намек

Сегодня, 11:05

Министр в Башкирии «аккуратно» намекнул, что нужно строить больше «доходных» объектов

Отвечая на вопрос депутатов, Рустам Муратов отметил, что большую часть финансирования расходуют на школы и больницы, которые впоследствии приносят только расходы.

«К сожалению — аккуратно выскажусь — в настоящее время мы реализуем проекты, которые впоследствии генерируют только расходы — это школы, больницы. Считаю, что мы должны наращивать свои траты на объекты, которые должны генерировать доходы бюджета Республики Башкортостан», — сообщил он во время доклада на заседании в Госсобрании.

Республиканская адресная инвестиционная программа (РАИП) социально ориентирована. Регион вынужден направлять средства на социальные объекты. Минэкономразвития «постоянно поднимает вопрос» о докапитализации РАИП, отметил Муратов. Однако, чтобы закрыть все социальные обязательства, необходимо в три раза больше средств, чем выделяется по программе.

В 2022 году по республиканской программе было выделено 32 млрд рублей, в 2023 году планируется сократить эту сумма до 30 млрд, в 2024 году финансирование составит 27 млрд, а в 2025 году показатель вернется к планке 2022 года — 32,5 млрд, сообщил министр.

 

#Наталья Балыкова#Экономика#2
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