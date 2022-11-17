Глава Минэкономразвития Башкирии сделал «аккуратный» намек

«К сожалению — аккуратно выскажусь — в настоящее время мы реализуем проекты, которые впоследствии генерируют только расходы — это школы, больницы. Считаю, что мы должны наращивать свои траты на объекты, которые должны генерировать доходы бюджета Республики Башкортостан», — сообщил он во время доклада на заседании в Госсобрании.