Депутат Курултая Башкирии встретит Новый год в СИЗО в Уфе

Стало известно о продлении ареста депутату Курултая от партии КПРФ Дмитрию Чувилину* на два месяца, под стражей подозреваемый в участии в террористическом сообществе парламентарий пробудет до 23 января уже следующего года. Примечательно, что на время следствия Чувилин сохраняет свой статус депутата и депутатские полномочия. Напомним и о том, что Дмитрий Чувилин являлся координатором движения «Левый фронт» в Башкирии.
Задержали Чувилина в его же квартире нынешней весной, помимо него задержаны были еще четыре человека, все они члены марксистского кружка, один из них, Павел Матисов, который ранее баллотировался в депутаты Государственной думы, подозревается в организации террористического сообщества. Помимо Чувилина и Матисова* также в марте был задержан врач-отоларинголог ГКБ № 21 Алексей Дмитриев*. Также по данному делу проходят Ренат Буркеев и Юрий Ефимов.
* — Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.