Депутат Курултая Башкирии встретит Новый год в СИЗО в Уфе

Задержали Чувилина в его же квартире нынешней весной, помимо него задержаны были еще четыре человека, все они члены марксистского кружка, один из них, Павел Матисов, который ранее баллотировался в депутаты Государственной думы, подозревается в организации террористического сообщества. Помимо Чувилина и Матисова* также в марте был задержан врач-отоларинголог ГКБ № 21 Алексей Дмитриев*. Также по данному делу проходят Ренат Буркеев и Юрий Ефимов.