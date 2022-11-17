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Депутат Курултая Башкирии встретит Новый год в СИЗО в Уфе

Сегодня, 12:02
Фото: 1MI

Суд продлил арест депутату Курултая Башкирии от КПРФ Дмитрию Чувилину

В Уфимском СИЗО депутат пробудет как минимум до 23 января 2023 года, сообщили в пресс-службе Советского суда 16 ноября

Стало известно о продлении ареста депутату Курултая от партии КПРФ Дмитрию Чувилину* на два месяца, под стражей подозреваемый в участии в террористическом сообществе парламентарий пробудет до 23 января уже следующего года. Примечательно, что на время следствия Чувилин сохраняет свой статус депутата и депутатские полномочия. Напомним и о том, что Дмитрий Чувилин являлся координатором движения «Левый фронт» в Башкирии.

Задержали Чувилина в его же квартире нынешней весной, помимо него задержаны были еще четыре человека, все они члены марксистского кружка, один из них, Павел Матисов, который ранее баллотировался в депутаты Государственной думы, подозревается в организации террористического сообщества. Помимо Чувилина и Матисова* также в марте был задержан врач-отоларинголог ГКБ № 21 Алексей Дмитриев*. Также по данному делу проходят Ренат Буркеев и Юрий Ефимов.

* — Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#Политика#Ирина Деревянчук
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