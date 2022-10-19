Билайн бизнес запускает IoT-услугу «беспроводной энергомониторинг»

Эта система уже успешно выполняет задачи на промышленных и производственных предприятиях, крупнейших сетях ресторанов быстрого питания, АЗС и в других отраслях с расходом электроэнергии от 100 000 кВт/ч. Специалисты отмечают, что с системой легко работать: — устанавливается без остановки производства от 30 минут; — её можно переносить с одних точек контроля на другие; — данные передаются в режиме реального времени; — данные о потреблении можно смотреть в ПО с компьютера и телефона в любое время из любого места; — система присылает уведомления, если потребление ниже или выше установленной нормы.