Билайн и главы регионов заключили соглашения о развитии цифровой среды по всей России

Кроме того, комплексная цифровизация повышает эффективность управления и открывает отличные перспективы для развития экономики регионов. Мы готовы делиться экспертизой, своими передовыми наработками в этой сфере и предоставлять каналы связи, облачные хранилища, дата-центры, в которых хранится и обрабатывается вся информация. Перечень отраслевых решений, в которых могут применяться наши технологии, весьма обширен. Но, вместе с тем, каждому региону требуется индивидуальный подход, поэтому мы реализуем такие проекты как комплексно, так и путем внедрения отдельных элементов».