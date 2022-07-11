Абоненты билайна могут вести прямые эфиры в HD-качестве даже с горы Шихан Юрактау

«В последние несколько лет мы действительно успели сделать много в республике — не только активно строили и запускали базовые станции, модернизировали инфраструктуру, но и запускали новые технологии, которые позволяют сегодня нашим абонентам комфортно пользоваться цифровыми сервисами — SON, VoLTE, VoWiFi. Итоги исследования, проведенного экспертным изданием, достаточно наглядно показывают результаты нашей работы. В летний период, когда традиционно начинается сезон отпусков и нагрузки на сеть растут, мы продолжаем предоставлять нашим клиентам высокие скорости интернета и качественную голосовую связь, чтобы они могли отдохнуть с максимальным удобством», — комментирует директор Уфимского отделения билайн Максим Тюрихин.