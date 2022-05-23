Билайн сделал интернет еще надежнее в популярных местах отдыха жителей

— Наша главная ценность — это клиент. Мы стремимся быть максимально ориентированными на потребности наших абонентов, поэтому стараемся не просто расширять наше сетевое покрытие на территории Башкирии, но и усиливаться в локациях, которые из года в год пользуются большой популярностью у жителей республики — в парках, торговых центрах, в местах отдыха. Строительство и грамотное использование инфраструктуры помогают нам сегодня предоставлять клиентам качественную голосовую связь и стабильный интернет», — комментирует директор Уфимского отделения билайн Максим Тюрихин.