В Башкирии собрали 5 млн тонн зерновых

Зерновые надо не только вырастить, но и правильно собрать. Нынешний сентябрь выдался сложным. Хлеборобы трудились во время коротких перерывов между дождями. Урожай не был бы таким большим без благоприятных метеоусловий. Очень комфортной для зерновых и зернобобовых выдалась первая половина лета, пояснил Хабиров.
Политик добавил, что за минувшую трехлетку республиканским земледельцам выделили субсидий где-то на пять миллиардов рублей. Средства пошли на обновление парка сельскохозяйственной техники.
Хабиров произнес слова благодарности в адрес аграриев. Они с утра до вечера трудятся в полях. Глава Башкирии уверен, что уже скоро местные земледельцы достигнут показателя в шесть миллионов тонн зерна. Для этого в регионе усилят работу по увеличению площадей элеваторов и складов и развитию переработки зерна.