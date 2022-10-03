В Башкирии собрали 5 млн тонн зерновых

Хабиров произнес слова благодарности в адрес аграриев. Они с утра до вечера трудятся в полях. Глава Башкирии уверен, что уже скоро местные земледельцы достигнут показателя в шесть миллионов тонн зерна. Для этого в регионе усилят работу по увеличению площадей элеваторов и складов и развитию переработки зерна.