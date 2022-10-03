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В Башкирии собрали 5 млн тонн зерновых

3 октября 08:40
Фото: piqsels.com
На территории Республики Башкортостан в четвертый раз в истории и впервые с 1986 года было собрано пять миллионов тонн зерновых.

Глава региона Радий Хабиров назвал урожай 2022 года отличным. Об этом информирует «КП-Уфа».

Зерновые надо не только вырастить, но и правильно собрать. Нынешний сентябрь выдался сложным. Хлеборобы трудились во время коротких перерывов между дождями. Урожай не был бы таким большим без благоприятных метеоусловий. Очень комфортной для зерновых и зернобобовых выдалась первая половина лета, пояснил Хабиров.

Политик добавил, что за минувшую трехлетку республиканским земледельцам выделили субсидий где-то на пять миллиардов рублей. Средства пошли на обновление парка сельскохозяйственной техники.

Хабиров произнес слова благодарности в адрес аграриев. Они с утра до вечера трудятся в полях. Глава Башкирии уверен, что уже скоро местные земледельцы достигнут показателя в шесть миллионов тонн зерна. Для этого в регионе усилят работу по увеличению площадей элеваторов и складов и развитию переработки зерна.

#Новости#1#Юлия Кононенко#Общество
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