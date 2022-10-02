В Минздраве Башкирии рассказали о том, подлежат ли врачи частичной мобилизации

Министерство здравоохранения республики ответило на вопрос о том, подлежат ли работники медицинской сферы частичной мобилизации. Ответ был опубликован на странице ведомства в соцсетях.
Сообщается, что медработники могут подлежать призыву в рамках объявленной ранее частичной мобилизации, добавляя при этом, что все медицинские специальности являются военно-учётными.
В ведомстве также назвали предельный возраст призыва. Так, предельный возраст призыва медиков для рядовых — 50 лет, для младших офицеров — до 60 лет, для старших офицеров до 65 лет. В Минздраве сообщили также о предельный возрасте призыва женщин-медиков — до 50 лет для женщин, имеющих офицерское звание, и до 45 лет для всех остальных.
Напомним, ранее в Минздраве республики рассказали об алгоритме действий на случай, если повестка пришла во время больничного. Как отметил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, свое нахождение на больничном гражданам республики придется подтвердить специальным документом.