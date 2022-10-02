В Минздраве Башкирии рассказали о том, подлежат ли врачи частичной мобилизации

В ведомстве также назвали предельный возраст призыва. Так, предельный возраст призыва медиков для рядовых — 50 лет, для младших офицеров — до 60 лет, для старших офицеров до 65 лет. В Минздраве сообщили также о предельный возрасте призыва женщин-медиков — до 50 лет для женщин, имеющих офицерское звание, и до 45 лет для всех остальных.