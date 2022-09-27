Свыше 40 мероприятий вошли в программу “Российской энергетической недели”

Они будут разделены на шесть тематических блоков и пройдут под девизом «Глобальная энергетика в многополярном мире». Программа нацелена по большей части на обсуждение международной повестки. Новые вызовы диктуют необходимость обсуждения данных тем в связи со сложной ситуацией на мировых энергетических рынках.
Блок «Мировые рынки: сотрудничество для развития» включит обсуждение участниками ожиданий и прогнозов состояния нефтегазового рынка сейчас и в будущем. Кроме того, специалисты обсудят необходимость изменений в сфере экспорта угля в условиях санкционной политики, а также поговорят об устойчивости энергетического развития в отношениях РФ и Африки и о потенциале в сфере технологического партнерства стран - членов БРИКС..
В составе блока «Международные встречи» планируется провести ежегодную встречу Платформы энергетических исследований БРИКС, а также 61-е заседание Электроэнергетического Совета СНГ.
Кроме того, на форуме будет сделан акцент на экологической и социальной повестках. Участники поднимут вопросы социальной политики предприятий, а именно - тему инвестирования в персонал. Будут обсуждаться международное сотрудничество в целях развития низкоуглеродной водородной отрасли и новые возможности, которые открывают перед отраслью новые вызовы. Кроме того, участники поговорят о способах энергетического перехода в борьбе с климатическими изменениями и обсудят другие, не менее важные темы.
Достаточно актуальными для сферы являются вопросы технологической независимости и цифровой трансформации. Перспективы развития, внедрение технологии энергоперехода, кооперация отраслей науки и предпринимательства с государством - это только некоторые из тем, которые запланированы к обсуждению на форуме экспертным сообществом.
Самым объемным по своей наполненности направлением программы будет блок, в котором участники обсудят и будут искать новые решения для топливно-энергетического комплекса. Частью этого направления станет всероссийское совещание «Модернизация отрасли ЖКХ как инструмент снижения энерго- и углеродоемкости российской экономики».
Организаторами форума стали Фонд Росконгресс и Министерство энергетики РФ при поддержке правительства Москвы. Информационный партнер «Российской энергетической недели» - медиахолдинг 1MI.
Зарегистрироваться в качестве участников Молодежного дня можно на сайте международного форума «Российская энергетическая неделя» rusenergyweek.com.