Свыше 40 мероприятий вошли в программу “Российской энергетической недели”

Кроме того, на форуме будет сделан акцент на экологической и социальной повестках. Участники поднимут вопросы социальной политики предприятий, а именно - тему инвестирования в персонал. Будут обсуждаться международное сотрудничество в целях развития низкоуглеродной водородной отрасли и новые возможности, которые открывают перед отраслью новые вызовы. Кроме того, участники поговорят о способах энергетического перехода в борьбе с климатическими изменениями и обсудят другие, не менее важные темы.