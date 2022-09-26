Военком Башкирии объяснил почему повестки получают люди ограниченно годные для службы

На оперативке правительства, которая прошла в Центре управления республикой много говорили о частичной мобилизации. Говорили в том числе и о том, что некоторых граждан, к примеру отцов, которые воспитывают четверых и более детей не достигших совершеннолетия, мобилизуют вопреки установленных указом президента условий и заявлениям министра обороны РФ Сергея Шойгу. Основной причиной ошибок при проведения частичной мобилизации военком Башкирии Михаил Блажевич назвал несвоевременную подачу информации в военкомат об изменениях в жизни военнообязанных.
— Когда люди возвращаются из армии, они становятся на учет в военном комиссариате здоровые и молодые. Но по истечении времени кто-то может заболеть, могут приобрести инвалидность, но не все исполняют свою обязанность по оповещению об этом в течение двух недель свой военкомат. А когда началась частичная мобилизация, появились факты заболевания, у кого-то родились четверо детей. Все это будем анализировать, — заявил на совещании Блажевич.
Радий Хабиров дал четкие указания главам муниципалитетов о важности отработки всех заявлений граждан о вероятных ошибках, в то время как военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич рассказал о том кто входит в число отправленных и рассказал кого из мужчин все-таки отправляют на Украину при наличии каких-либо ограничений.
Так по данным Михаила Блажевича третья часть от всех мобилизованных в Башкирии является в военные комиссариаты добровольно, по собственному желанию. Также по словам Блажевича существует директива именно добровольцев отправлять в зону боевых действий в первую очередь, даже в случае, если у них есть ограничения не связанные с физическими возможностями человека. Таким образом се желающие могу реализовать свое право стать добровольцами.
У нас есть указание в первую очередь их брать. И даже если у них есть какие-то ограничения и они изъявляют желание, у нас есть команда их отправлять.Михаил Блажевич