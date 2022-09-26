Военком Башкирии объяснил почему повестки получают люди ограниченно годные для службы

— Когда люди возвращаются из армии, они становятся на учет в военном комиссариате здоровые и молодые. Но по истечении времени кто-то может заболеть, могут приобрести инвалидность, но не все исполняют свою обязанность по оповещению об этом в течение двух недель свой военкомат. А когда началась частичная мобилизация, появились факты заболевания, у кого-то родились четверо детей. Все это будем анализировать, — заявил на совещании Блажевич.