Отравление детей парами хлора в бассейне при сауне в Уфе проверит Следком

Следственный комитет проверит должным ли образом оказывались и соответствовали ли требованиям безопасности услуги сауны с бассейном в одном из коттеджей в Орджоникидзевском районе Уфы. Причиной для проверки следователями коттеджа стало отравление троих детей парами ядовитого вещества, а именно хлора, после которого детей пришлось везти в больницу — у них началась тошнота и рвота.
Пресс-служба следкома уточняет, что в больнице всем троим несовершеннолетним был поставлен один и тот же диагноз — острое отравление парами хлора. В больнице детей осмотрели, оказали им помощь и отправили домой. Напомним, что в минздраве Башкирии уточняли, что от предложенной госпитализации поступил отказ.
По данным следователей на минувших выходных компания из 13 человек праздновала день рождения одного из членов компании, отмечали его в арендованном коттедже в компании троих детей в возрасте 11, 12 и 8 лет. Дети играли в бассейне и там же почувствовали себя плохо.
Теперь следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего в коттедже, в том числе и узнав версию произошедшего от арендодателя, а также назначить исследования, которые покажут соответствие качества услуг норме закона. Процессуальное решение же будет принято уже по результатам проверки.