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Отравление детей парами хлора в бассейне при сауне в Уфе проверит Следком

26 сентября 12:04
Фото: 1MI
Коттедж, а точнее его владельцев проверят на оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства 26 сентября.

Следственный комитет проверит должным ли образом оказывались и соответствовали ли требованиям безопасности услуги сауны с бассейном в одном из коттеджей в Орджоникидзевском районе Уфы. Причиной для проверки следователями коттеджа стало отравление троих детей парами ядовитого вещества, а именно хлора, после которого детей пришлось везти в больницу — у них началась тошнота и рвота.

Пресс-служба следкома уточняет, что в больнице всем троим несовершеннолетним был поставлен один и тот же диагноз — острое отравление парами хлора. В больнице детей осмотрели, оказали им помощь и отправили домой. Напомним, что в минздраве Башкирии уточняли, что от предложенной госпитализации поступил отказ.

По данным следователей на минувших выходных компания из 13 человек праздновала день рождения одного из членов компании, отмечали его в арендованном коттедже в компании троих детей в возрасте 11, 12 и 8 лет. Дети играли в бассейне и там же почувствовали себя плохо.

Теперь следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего в коттедже, в том числе и узнав версию произошедшего от арендодателя, а также назначить исследования, которые покажут соответствие качества услуг норме закона. Процессуальное решение же будет принято уже по результатам проверки.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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