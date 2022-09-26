Отравление детей парами хлора в бассейне при сауне в Уфе проверит Следком

По данным следователей на минувших выходных компания из 13 человек праздновала день рождения одного из членов компании, отмечали его в арендованном коттедже в компании троих детей в возрасте 11, 12 и 8 лет. Дети играли в бассейне и там же почувствовали себя плохо.