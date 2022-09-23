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Замглавы Краснокамского района Башкирии за взятку посадили под домашний арест

23 сентября 04:31
Фото: 1MI
Ходатайствовал о такой мере пресечения следователь, сообщили в объединенной пресс-службе судов 22 сентября.

21 сентября пресс-служба МВД сообщила о задержании с поличным на взятке заместителя главы Краснокамского района по сельскому хозяйству Радифа Аксанова и даже опубликовала видео задержания. Аксанов, не имея на то полномочий, предложил предпринимателю содействие в вопросе, который даже не находился в его ведении и обещал, что за 200 тысяч рублей «похлопочет» и предоставит бизнесмену возможность незаконно добывать песок в вотчине Аксанова.

22 сентября в Нефтекамском горсуде состоялось заседание в ходе которого чиновнику избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, о ней ходатайствовало следствие, защита же и сам Аксанов против ходатайства не возражали. Суд ходатайство удовлетворил — замглавы администрации района заключен под домашний арест на два месяца до 21 ноября.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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