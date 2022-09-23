Замглавы Краснокамского района Башкирии за взятку посадили под домашний арест

21 сентября пресс-служба МВД сообщила о задержании с поличным на взятке заместителя главы Краснокамского района по сельскому хозяйству Радифа Аксанова и даже опубликовала видео задержания. Аксанов, не имея на то полномочий, предложил предпринимателю содействие в вопросе, который даже не находился в его ведении и обещал, что за 200 тысяч рублей «похлопочет» и предоставит бизнесмену возможность незаконно добывать песок в вотчине Аксанова.
22 сентября в Нефтекамском горсуде состоялось заседание в ходе которого чиновнику избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, о ней ходатайствовало следствие, защита же и сам Аксанов против ходатайства не возражали. Суд ходатайство удовлетворил — замглавы администрации района заключен под домашний арест на два месяца до 21 ноября.