Рекламщики и сенаторы поддержали поправки кабмина в закон «О рекламе»

Напомним, что депутат Госдумы Артем Кирьянов предложил изменить положения федерального закона «О рекламе». Он разработал законопроект, который предполагает создание в России единого оператора наружной рекламы, передает издание regnum.ru.
В рамках XI Международного конгресса по наружной рекламе, который прошел с 15 по 18 сентября, ведущие представители рекламного рынка не одобрили текущую версию законопроекта. По их мнению, такие поправки приведут к монополизации отрасли. Такой же позиции придерживаются представители власти. Таким образом, на конференции было предложено использование текста поправок, который подготовили в Федеральной антимонопольной службе от имени российского правительства.
Присутствующие на конференции члены Федерального собрания РФ выступили в поддержку представителей отрасли наружной рекламы. Так, зампред Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов уважительно отнесся к субъектам рекламного рынка и поблагодарил их за то, что смогли оперативно представить консолидированную позицию в отношении законопроекта, а также указать риски его принятия. Об этом он рассказал во время своего выступления на мероприятии.
Как заявил Артем Шейкин, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, монополизация рекламной отрасли повлечет за собой негативные последствия. Контролировать сеть распространения будет трудно, поскольку территория страны большая, а размещение рекламы на цифровых носителях весьма специфично в плане технологий.
Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Андрей Чернышев указал, что в сфере рекламы можно применить механизм СРО - в этом случае исчезнет необходимость вводить регулирование отрасли наружной рекламы госорганами.
Сопредседатель оргкомитета конгресса, управляющий партнер оператора «Восток-Медиа» Алексей Митрюшин от имени участников поблагодарил сенаторов за возможность дискуссии. Спикер подчеркнул, что реклама является социально значимым видом деятельности. Это касается не только социальной рекламы. Речь идет также об адресной финпомощи разным социально значимым проектам.
По итогам конференции было принято общее заявление «Мы ЗА честную конкуренцию!» - 273 участника одобрили предлагаемые правительством поправки.
Также представители власти и рекламного рынка решили создать Ассоциацию транзитной рекламы. По словам коммерческого директора компании Transit Media Group Павла Михайлова, это будет профессиональное объединение по налаживанию коммуникации для защиты и развития сферы транзитных медиа.