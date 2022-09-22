Рекламщики и сенаторы поддержали поправки кабмина в закон «О рекламе»

Присутствующие на конференции члены Федерального собрания РФ выступили в поддержку представителей отрасли наружной рекламы. Так, зампред Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов уважительно отнесся к субъектам рекламного рынка и поблагодарил их за то, что смогли оперативно представить консолидированную позицию в отношении законопроекта, а также указать риски его принятия. Об этом он рассказал во время своего выступления на мероприятии.