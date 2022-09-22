Ежов и новое первое звено выручили «Салават Юлаев» в гостевых играх с «Амуром»

Это именно то, что он может, силу броска он уже показывал прошлой осенью. Сейчас, когда «юлаевцам» очень туго даются голы, набросы будут в самый раз. В итоге во втором матче в Хабаровске защитники «бело-зеленых» нанесли аж 18 бросков в створ. При этом далеко не все были простыми или от синей линии.