Ежов и новое первое звено выручили «Салават Юлаев» в гостевых играх с «Амуром»

Илья Ежов получил в Хабаровске оба старта и дважды помог команде победить. 19 сентября голкипер отразил все 19 бросков хозяев по своим воротам, оформив 25-й шатаут в «регулярках» и 150-ю победу. Без учета буллитных серий, как он сам подчеркнул.
Вторая игра вышла для номера 50 более динамичной и сложной — «Амур» порядочно добавил в темпе, но при этом уже не так торопился с броском и минимизировал потери. Обе шайбы были пропущены на добивании — в таких ситуациях вину принято делить с полевыми игрокам.
В обоих встречах Ежова напрягали в концовках периодов. Хабаровчане могли и вовсе оставить вратаря без «сухаря» в первом матче, но шайба залетела уже после сирены. Сегодня они сравняли счет за 49 секунд до окончания второго периода.
Голкипер не терял концентрацию в адреналиновом овертайме и отразил все буллиты, кроме одного. Большую часть времени он заранее грамотно выбирал позицию и лишь раз пришлось спасать рывком.
До хабаровских матчей тренерский штаб примерно чередовал вратарей и по такому тренду в матче 21 сентября ожидался Андрей Кареев, но заявка не претерпела изменений. Вероятно, тренеры решили, что Ежов «в огне» и лучше воспользоваться этим.
Кареев оказался в условиях хорошей здоровой конкуренции и только от него зависит, как он вырастет. У этого голкипера есть талант, но команда с ним еще не побеждала. Пока получается, что и второй заход Андрея в «Салават» оказывается для вратаря негативным.
Александр Хмелевский получил новых партнеров — ими стали Иван Дроздов (ранее он играл с ним против СКА, «Витязя» и во втором матче с «Адмиралом») и Николай Кулемин (впервые). Интересно не только, что у Хмеля сменилось 5 крайних за сезон, но и что теперь эта тройка — первая.
Пока непросто понять, почему его заявили именно стартовым. Возможно, это стремление объединить скорость и отбор. Все-таки тройка Александра Кадейкина (к нему и Сергею Шмелеву снарядили Ивана Бочарова) явно не самая быстрая и лучше проявляется в позиционном нападении.
Тренерское решение оправдалось очень быстро. Звено забросили три шайбы из хабаровских четырех. «Новое второе» тоже не отстало: Сергей Шмелев оформил своеобразный дубль, забив с игры (пожалуй, Кадейкин сделал лучший пас месяца) и решающий буллит.
Но так же оно помогло линии Хмелевского забросить первую шайбу — именно их силовая игра за смену до гола обеспечила команде контроль шайбы. Иван Дроздов классно бросил и впервые отличился за «бело-зеленых».
Он же вскоре закрывал обзор перед вторым голом «юлаевцев», позволившим Хмелевскому прервать трехматчевую засуху. Забавно, что на пресс-конференции американец сказал, что не планировал даже набрасывать и не рассчитывал на добивание Кулемина — это был бросок.
Помимо этого Дроздов заработал на себе удаление и сделал важный блокшот в меньшинстве в первом периоде. Все в совокупности принесло ему лисью шапку в раздевалке — команда вручает башкирский бурек лучшему игроку победного матча.
Белорусский форвард не сбавил темпов. Сегодня он получил очко за вторичную передачу на гол Хмелевского, снова заработал на себе удаление и реализовал буллит. Дроздов при этом еще не реализует весь свой потенциал, потому что еще не показал, как умеет прорываться к воротам.
Хмелевский во Владивостоке разочаровал двумя крайне несвоевременными удалениями. Но теперь уже удалением на нем соперник потерял численное преимущество, а не наоборот. Эта история закольцовывается с абзацем о Шмелеве — Сергей забросил как раз в созданном Александром положении 4 на 4.
Дополним разговор о вкладе Николая Кулемина. За ветераном закрепилась репутация «игрока пятака», но сейчас номер 41 помогает команде отбором. С этого начался гол Хмелевского в матче 21 сентября, но на пересменке возникал эпизод и до этого.
Из-за болезни пропустил хабаровские матчи Данил Алалыкин. Данил Башкиров и Алексей Пустозеров были объединены в третьем звене с центром Артемом Пименовым. Пока сочетание смотрится эффективно с точки зрения отбор и вывода на бросок.
В обоих матчах было несколько эпизодов, когда Пименов отнимал шайбу у соперника в чужой зоне и предлагал отличный пас партнеру. Чаще это был Пустозеров — особенно опасен был шанс на старте второго периода в понедельник.
Несколько выпадал в смысле собственной бросковой активности Данил Башкиров. У него тоже был подобный шанс, но в целом номер 19 уже несколько игр малозаметен, опрометчиво удалился в конце первого матча и потерял место во второй спецбригаде.
Как кажется, Башкиров больше разыгрывающий нападающий, которому тесно в тройке с Пименовым, хотя по таланту он его превосходит и он сам должен созидать. Возможно, стоит сменить звено. Пока не видно большого вклада Станислава Бочарова в действия второй тройки, может, остроты добавит Башкиров.
Шакир Мухамадуллин явно не заваливал первый матч, но снова дал повод для недовольных комментариев очередной потерей на синей линии — это прямо беда номера 85. Зато через два дня он смотрелся совсем иначе.
Как сказал Виктор Козлов, защитников просят активнее бросать, если есть пространство. Шакир сполна воспользовался этим, когда в матче 21 сентября уфимцы порядочно поддавили хозяев в их зоне. Во второй игре с «Амуром» Мухамадуллин нанес 6 бросков в створ — больше всех в команде.
Это именно то, что он может, силу броска он уже показывал прошлой осенью. Сейчас, когда «юлаевцам» очень туго даются голы, набросы будут в самый раз. В итоге во втором матче в Хабаровске защитники «бело-зеленых» нанесли аж 18 бросков в створ. При этом далеко не все были простыми или от синей линии.
Не впечатляет Ярослав Цулыгин: ни в борьбе, ни в дисциплине. Очередное удаление в первой игре (добавим летние матчи) и неудачный пас по закруглению во второй. Тренеры пока не обсуждают замену лимитчика, но вреда от этого решения точно не будет.
Впервые после травмы сыграл Евгений Тимкин. Оборонительный нападающий логично получил место в четвертом сочетании с Владиславом Картаевым и Степаном Санниковым. «Таскали рояль» вполне прилично: ввозили шайбу в чужую зону, толкались с соперником, вели единоборства.
«На скамейке от него помощь, видно его отношение, профессионализм. Видно, что и молодые ребята стали играть увереннее» — отозвался о дебюте номера 23 прекрасно знающий его по «Магнитке» Виктор Козлов.
Уфа по-прежнему никак не реализует большинство. На данный момент башкирской командой использованы всего 5 попыток из 41. Так же часто в лиге получает шансы только «Автомобилист», но они-то вторые в КХЛ по большинству (31,7% против 12,2%).
Против «Амура» были следующие спецбригады: Антипин-Науменков, Шмелев-Кадейкин-Бочаров и Мерфи-Мухамадуллин, Кулемин-Хмелевский-Дроздов. Теперь в каждой спецбригаде по два защитника, что встретишь в современном хоккее нечасто.
При этом стоит отметить улучшение контроля шайбы. В последнем большинство первой игры удалось нанести три броска в створ, в последней попытки второй игры — четыре. Да, ни Янис Калниньш, ни Евгений Аликин не дрогнули, но «СЮ» хотя бы уже не допускал тонну потерь.
Разумеется, говоря о любом изменении на такой короткой дистанции, как девять игр, надо делать поправку на уровень соперника. Сейчас скорее верится, что в плей-офф попадет «Адмирал», чем «Амур». Но «Салавату» важно было не попасть в психологическую яму и тут не до разговоров о чьем-то мастерстве.
Команда проседала по «физике» только в первой игре с «Адмиралом», дальше уфимцы смотрелись по движению не хуже соперника. Первая победа над Хабаровском далась без высокого темпа, а во второй конек был явно выигран.
Это лучше иллюстрирует третий период матча 21 сентября, в котором было куда больше попыток вброса (2-10 против 2-8 за 40 минут) и бросков в сторону, чем до этого (29 за третий период, 33 в сумме за два первых).
Это было вызвано желанием победить именно в основное время и потому образовалась такая разница по использованию входа с контролем: его доля составила 83,93% в понедельник и лишь 63,93% в среду.
В обоих матчах гости наладили прицел. Раньше «юлаевцы» слишком часто попадали мимо ворот, до створ долетало меньше половины всех бросков. Эту проблему удалось решить: 61,22% и 60,61% всех бросков долетали до вратаря.
Два гола в одном периоде — явление для хабаровских игр «СЮ» редкое. До этого выезда подобное удавалось аж восемь игр назад — 17 октября 2016-го победили «Амур» на выезде 5:4Б. С одной стороны — круто, с другой — во вторых и третьих периодах не забрасывали.
«Салават Юлаев» на пути перестройки не только спотыкается, но и делает выводы об ошибках. Большинство еще не созрело, но улучшился контроль, голов все еще немного, но зато очнулись два звена, молодежь нестабильна, но создает моменты и добавляет в активности.
Поездка на Дальний Восток вышла весьма энергозатратной и сложной, зато поучительной. Расписание ближайших матчей тяжелое, но уже без резкой смены часовых поясов. Если «СЮ» восстановится, поймает эмоциональную волну и проведет качественный анализ оппонента, то дела должны пойти в гору.
24 сентября 16:30. Салават Юлаев — Динамо Минск
27 сентября 19:00. Салават Юлаев — Ак Барс
30 сентября 19:00. Трактор — Салават Юлаев
2 октября 16:30. Автомобилист — Салават Юлаев