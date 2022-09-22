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Ежов и новое первое звено выручили «Салават Юлаев» в гостевых играх с «Амуром»

22 сентября 10:16
Фото: «Амур»
Дроздов нашел свою игру, защитники стали активнее бросать, в большинстве стало больше контроля.

Еж хорош

Илья Ежов получил в Хабаровске оба старта и дважды помог команде победить. 19 сентября голкипер отразил все 19 бросков хозяев по своим воротам, оформив 25-й шатаут в «регулярках» и 150-ю победу. Без учета буллитных серий, как он сам подчеркнул.

Вторая игра вышла для номера 50 более динамичной и сложной — «Амур» порядочно добавил в темпе, но при этом уже не так торопился с броском и минимизировал потери. Обе шайбы были пропущены на добивании — в таких ситуациях вину принято делить с полевыми игрокам.

В обоих встречах Ежова напрягали в концовках периодов. Хабаровчане могли и вовсе оставить вратаря без «сухаря» в первом матче, но шайба залетела уже после сирены. Сегодня они сравняли счет за 49 секунд до окончания второго периода.

Голкипер не терял концентрацию в адреналиновом овертайме и отразил все буллиты, кроме одного. Большую часть времени он заранее грамотно выбирал позицию и лишь раз пришлось спасать рывком.

До хабаровских матчей тренерский штаб примерно чередовал вратарей и по такому тренду в матче 21 сентября ожидался Андрей Кареев, но заявка не претерпела изменений. Вероятно, тренеры решили, что Ежов «в огне» и лучше воспользоваться этим.

Кареев оказался в условиях хорошей здоровой конкуренции и только от него зависит, как он вырастет. У этого голкипера есть талант, но команда с ним еще не побеждала. Пока получается, что и второй заход Андрея в «Салават» оказывается для вратаря негативным.

Дроздов — MVP игр с «Амуром»

Александр Хмелевский получил новых партнеров — ими стали Иван Дроздов (ранее он играл с ним против СКА, «Витязя» и во втором матче с «Адмиралом») и Николай Кулемин (впервые). Интересно не только, что у Хмеля сменилось 5 крайних за сезон, но и что теперь эта тройка — первая.

Пока непросто понять, почему его заявили именно стартовым. Возможно, это стремление объединить скорость и отбор. Все-таки тройка Александра Кадейкина (к нему и Сергею Шмелеву снарядили Ивана Бочарова) явно не самая быстрая и лучше проявляется в позиционном нападении.

Тренерское решение оправдалось очень быстро. Звено забросили три шайбы из хабаровских четырех. «Новое второе» тоже не отстало: Сергей Шмелев оформил своеобразный дубль, забив с игры (пожалуй, Кадейкин сделал лучший пас месяца) и решающий буллит.

Но так же оно помогло линии Хмелевского забросить первую шайбу — именно их силовая игра за смену до гола обеспечила команде контроль шайбы. Иван Дроздов классно бросил и впервые отличился за «бело-зеленых».

Он же вскоре закрывал обзор перед вторым голом «юлаевцев», позволившим Хмелевскому прервать трехматчевую засуху. Забавно, что на пресс-конференции американец сказал, что не планировал даже набрасывать и не рассчитывал на добивание Кулемина — это был бросок.

Помимо этого Дроздов заработал на себе удаление и сделал важный блокшот в меньшинстве в первом периоде. Все в совокупности принесло ему лисью шапку в раздевалке — команда вручает башкирский бурек лучшему игроку победного матча.

Белорусский форвард не сбавил темпов. Сегодня он получил очко за вторичную передачу на гол Хмелевского, снова заработал на себе удаление и реализовал буллит. Дроздов при этом еще не реализует весь свой потенциал, потому что еще не показал, как умеет прорываться к воротам.

Хмелевский во Владивостоке разочаровал двумя крайне несвоевременными удалениями. Но теперь уже удалением на нем соперник потерял численное преимущество, а не наоборот. Эта история закольцовывается с абзацем о Шмелеве — Сергей забросил как раз в созданном Александром положении 4 на 4.

Дополним разговор о вкладе Николая Кулемина. За ветераном закрепилась репутация «игрока пятака», но сейчас номер 41 помогает команде отбором. С этого начался гол Хмелевского в матче 21 сентября, но на пересменке возникал эпизод и до этого.

Фото: «Амур»

Молодежь: бросковая активность Мухамадуллина, Пустозеров на острие атаки

Из-за болезни пропустил хабаровские матчи Данил Алалыкин. Данил Башкиров и Алексей Пустозеров были объединены в третьем звене с центром Артемом Пименовым. Пока сочетание смотрится эффективно с точки зрения отбор и вывода на бросок.

В обоих матчах было несколько эпизодов, когда Пименов отнимал шайбу у соперника в чужой зоне и предлагал отличный пас партнеру. Чаще это был Пустозеров — особенно опасен был шанс на старте второго периода в понедельник.

Несколько выпадал в смысле собственной бросковой активности Данил Башкиров. У него тоже был подобный шанс, но в целом номер 19 уже несколько игр малозаметен, опрометчиво удалился в конце первого матча и потерял место во второй спецбригаде.

Как кажется, Башкиров больше разыгрывающий нападающий, которому тесно в тройке с Пименовым, хотя по таланту он его превосходит и он сам должен созидать. Возможно, стоит сменить звено. Пока не видно большого вклада Станислава Бочарова в действия второй тройки, может, остроты добавит Башкиров.

Шакир Мухамадуллин явно не заваливал первый матч, но снова дал повод для недовольных комментариев очередной потерей на синей линии — это прямо беда номера 85. Зато через два дня он смотрелся совсем иначе.

Фото: «Амур»

Как сказал Виктор Козлов, защитников просят активнее бросать, если есть пространство. Шакир сполна воспользовался этим, когда в матче 21 сентября уфимцы порядочно поддавили хозяев в их зоне. Во второй игре с «Амуром» Мухамадуллин нанес 6 бросков в створ — больше всех в команде.

Это именно то, что он может, силу броска он уже показывал прошлой осенью. Сейчас, когда «юлаевцам» очень туго даются голы, набросы будут в самый раз. В итоге во втором матче в Хабаровске защитники «бело-зеленых» нанесли аж 18 бросков в створ. При этом далеко не все были простыми или от синей линии.

Не впечатляет Ярослав Цулыгин: ни в борьбе, ни в дисциплине. Очередное удаление в первой игре (добавим летние матчи) и неудачный пас по закруглению во второй. Тренеры пока не обсуждают замену лимитчика, но вреда от этого решения точно не будет.

Фото: «Амур»

Разное: дебют Тимкина, большинство, движение

Впервые после травмы сыграл Евгений Тимкин. Оборонительный нападающий логично получил место в четвертом сочетании с Владиславом Картаевым и Степаном Санниковым. «Таскали рояль» вполне прилично: ввозили шайбу в чужую зону, толкались с соперником, вели единоборства.

«На скамейке от него помощь, видно его отношение, профессионализм. Видно, что и молодые ребята стали играть увереннее» — отозвался о дебюте номера 23 прекрасно знающий его по «Магнитке» Виктор Козлов.

Уфа по-прежнему никак не реализует большинство. На данный момент башкирской командой использованы всего 5 попыток из 41. Так же часто в лиге получает шансы только «Автомобилист», но они-то вторые в КХЛ по большинству (31,7% против 12,2%).

Против «Амура» были следующие спецбригады: Антипин-Науменков, Шмелев-Кадейкин-Бочаров и Мерфи-Мухамадуллин, Кулемин-Хмелевский-Дроздов. Теперь в каждой спецбригаде по два защитника, что встретишь в современном хоккее нечасто.

Фото: «Амур»

При этом стоит отметить улучшение контроля шайбы. В последнем большинство первой игры удалось нанести три броска в створ, в последней попытки второй игры — четыре. Да, ни Янис Калниньш, ни Евгений Аликин не дрогнули, но «СЮ» хотя бы уже не допускал тонну потерь.

Разумеется, говоря о любом изменении на такой короткой дистанции, как девять игр, надо делать поправку на уровень соперника. Сейчас скорее верится, что в плей-офф попадет «Адмирал», чем «Амур». Но «Салавату» важно было не попасть в психологическую яму и тут не до разговоров о чьем-то мастерстве.

Команда проседала по «физике» только в первой игре с «Адмиралом», дальше уфимцы смотрелись по движению не хуже соперника. Первая победа над Хабаровском далась без высокого темпа, а во второй конек был явно выигран.

Это лучше иллюстрирует третий период матча 21 сентября, в котором было куда больше попыток вброса (2-10 против 2-8 за 40 минут) и бросков в сторону, чем до этого (29 за третий период, 33 в сумме за два первых).

Это было вызвано желанием победить именно в основное время и потому образовалась такая разница по использованию входа с контролем: его доля составила 83,93% в понедельник и лишь 63,93% в среду.

В обоих матчах гости наладили прицел. Раньше «юлаевцы» слишком часто попадали мимо ворот, до створ долетало меньше половины всех бросков. Эту проблему удалось решить: 61,22% и 60,61% всех бросков долетали до вратаря.

Фото: «Амур»

Два гола в одном периоде — явление для хабаровских игр «СЮ» редкое. До этого выезда подобное удавалось аж восемь игр назад — 17 октября 2016-го победили «Амур» на выезде 5:4Б. С одной стороны — круто, с другой — во вторых и третьих периодах не забрасывали.

«Салават Юлаев» на пути перестройки не только спотыкается, но и делает выводы об ошибках. Большинство еще не созрело, но улучшился контроль, голов все еще немного, но зато очнулись два звена, молодежь нестабильна, но создает моменты и добавляет в активности.

Поездка на Дальний Восток вышла весьма энергозатратной и сложной, зато поучительной. Расписание ближайших матчей тяжелое, но уже без резкой смены часовых поясов. Если «СЮ» восстановится, поймает эмоциональную волну и проведет качественный анализ оппонента, то дела должны пойти в гору.

Следующие матчи:

24 сентября 16:30. Салават Юлаев — Динамо Минск

27 сентября 19:00. Салават Юлаев — Ак Барс

30 сентября 19:00. Трактор — Салават Юлаев

2 октября 16:30. Автомобилист — Салават Юлаев

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