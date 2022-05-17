Билайн улучшил связь в 80 деревнях и селах Башкирии

— Последние несколько лет в фокусе нашего внимания были, в том числе, малочисленные населенные пункты Башкирии. Мы активно работали над расширением географии покрытия сети, чтобы абоненты могли пользоваться цифровыми сервисами даже в отдалённой селах и деревнях. Например, сегодня житель, проживающий где-нибудь на окраине республики, владеющий фермерским хозяйством, может сэкономить свое время и удобно оформить субсидии через интернет, а не ездить в город только для этого. И в таких простых примерах заключается наша главная задача как клиенториентированного оператора — сделать связь доступной для абонентов, — комментирует директор Уфимского отделения билайн Максим Тюрихин.