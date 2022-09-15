Страховой Дом ВСК выступил организатором HR-форума в Уфе

«Данное мероприятие – это важное событие для региона. Ведь сейчас соискатели более тщательно подходят к выбору работодателя, обращают внимание на наличие социального пакета. Кроме того, человеческий капитал является самым ценным ресурсом. На площадке форума мы смогли обсудить ключевые тренды на рынке труда, поделиться собственным опытом формирования эффективных HR-решений, которые способствуют не только привлечению и удержанию кадров, но и росту бизнеса», - отметил Дмитрий Коземаслов, директор Уфимского филиала Страхового Дома ВСК.