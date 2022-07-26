Страховой Дом ВСК: с начала 2022 года количество случаев по каско сократилось

Что касается инцидентов ДТП, то среди российских регионов меньше всего аварий происходит в Ставрополье — 30,5%. В столице и МО данный показатель достигает 45%. Помимо прочего, Москва лидирует по уровню обращений в страховые компании в связи с противозаконными действиями граждан — 14,6%. Чаще всего в Краснодарском крае бьют стекла, на такие повреждения приходится 44% случаев каско. В Северной столице реже всего фиксируется угон — не более 0,04% от всех обращений.