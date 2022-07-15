В Страховом Доме ВСК назвали лидирующие по болезням и несчастным случаям города

Сумма, которая выплачивается в качестве компенсации, зависит от каждого конкретного страхового случая. К примеру, в текущем году при временной нетрудоспособности средняя выплата составила немного больше пятнадцати тысяч рублей. Значительно выше сумма выплаты при получении инвалидности - восемьсот девяносто пять тысяч рублей. Самую крупную выплату по инвалидности первой группы в этом году выплатили в Москве, ее сумма составила 6,9 миллиона рублей. Самую крупную выплату в связи со смертью от коронавируса осуществили в Новосибирске - сумма составила 4,2 миллиона рублей.